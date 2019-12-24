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Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2"

11:03 24.12.2019 (обновлено: 11:18 24.12.2019)
42890
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
"Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер. Она напомнила, что про необходимость адекватной реакции заявили в ЕС.
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Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
96434038
Обсудить 27
Северный поток — 2Валентина МатвиенкоРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Они должны были давно проработаны
24 декабря, 11:06
Алексей АЛЕКСЕЕВ
4221101
Да, пригрозить пальчиком ай я яй, посольство США ещё не разобрали по кирпичам ура патриоты? Или лупятся в свои айфоны?
24 декабря, 11:41
Евгений Шевелев
2130006
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