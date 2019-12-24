Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2" , заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.

"Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России", - сказала спикер. Она напомнила, что про необходимость адекватной реакции заявили в ЕС.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.