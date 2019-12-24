В Уфе проверят информацию о травле девочки школьниками

"По ее словам, в школе группа учащихся старших классов, предположительно 7-8 класс, избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству, запугивали. Из-за этого долгое время мой ребенок не рассказывал о данном происшествии. Все это происходило в октябре 2019 года. Данные действия повлекли за собой серьёзные последствия для здоровья моего ребенка", - говорится в заявлении женщины.