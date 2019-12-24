В Уфе проверят информацию о травле девочки школьниками

УФА, 24 дек – РИА Новости. Совет по правам человека Башкирии и детский омбудсмен выясняют обстоятельства инцидента в уфимской школе после заявления родительницы о травле дочери школьниками.
Член совета по права человека в Башкирии Динар Зайнуллин написал на своей странице в Facebook, что "информация о буллинге подтвердилась. Будем разбираться" и опубликовал заявление жительницы Уфы, которая пишет, что от травли школьников пострадала ее дочь – ученица 4 класса школы №45.
"По ее словам, в школе группа учащихся старших классов, предположительно 7-8 класс, избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству, запугивали. Из-за этого долгое время мой ребенок не рассказывал о данном происшествии. Все это происходило в октябре 2019 года. Данные действия повлекли за собой серьёзные последствия для здоровья моего ребенка", - говорится в заявлении женщины.
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Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова подтвердила РИА Новости, что получила заявление от женщины. "Да есть заявление, мы организовали проверку", - сказала агентству детский омбудсмен.
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