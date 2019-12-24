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Британский эсминец перехватил партию метамфетамина в Аравийском море
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РИА Новости

Британский эсминец перехватил партию метамфетамина в Аравийском море

10:51 24.12.2019
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© Фото : Royal NavyБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender
© Фото : Royal Navy
Британский эсминец Defender. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Корабль королевского военно-морского флота Британии перехватил партию метамфетамина стоимостью более 3,3 миллиона фунтов стерлингов (почти 4,3 миллиона долларов США) у контрабандистов в северной части Индийского океана, говорится в релизе, опубликованном на сайте британского флота.
Как сообщается в релизе, во время патрулирования в Аравийском море британский корабль HMS Defender обнаружил подозрительное судно, на котором не было флага. К нему на лодках была направлена морская пехота.
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После проведения осмотра на судне были обнаружены 11 мешков с наркотиками, весивших по 15-20 килограммов. В общей сложности был изъят груз весом 131 килограмм.
"Моряки и морская пехота нанесли террористам предрождественский удар, изъяв на Ближнем Востоке наркотики на сумму 3,3 миллиона фунтов", - говорится в релизе.
"Я очень горжусь тем, что HMS Defender смог... не дать такому большому количеству наркотиков попасть на улицы Великобритании", - заявил капитан британского эсминца Ричард Хьюитт.
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