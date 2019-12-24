Британский эсминец перехватил партию метамфетамина в Аравийском море

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Корабль королевского военно-морского флота Корабль королевского военно-морского флота Британии перехватил партию метамфетамина стоимостью более 3,3 миллиона фунтов стерлингов (почти 4,3 миллиона долларов США) у контрабандистов в северной части Индийского океана, говорится в релизе, опубликованном на сайте британского флота.

Как сообщается в релизе, во время патрулирования в Аравийском море британский корабль HMS Defender обнаружил подозрительное судно, на котором не было флага. К нему на лодках была направлена морская пехота.

После проведения осмотра на судне были обнаружены 11 мешков с наркотиками, весивших по 15-20 килограммов. В общей сложности был изъят груз весом 131 килограмм.

"Моряки и морская пехота нанесли террористам предрождественский удар, изъяв на Ближнем Востоке наркотики на сумму 3,3 миллиона фунтов", - говорится в релизе.