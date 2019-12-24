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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-24T10:51+0300
https://ria.ru/20191224/1562760920.html
На курорте Архыз в КЧР откроют метеостанцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/152546/95/1525469518_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fb59565b0882959e995549cc77d9588c.jpg
РИА Новости

На курорте Архыз в КЧР откроют метеостанцию

10:51 24.12.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз"
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Архыз
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ЧЕРКЕССК, 24 дек – РИА Новости. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в среду, 25 декабря, откроется собственная метеостанция, сообщает пресс-служба главы республики.
Метеостанция будет круглогодично работать на южном склоне курорта "Архыз" на высоте 2240 метров над уровнем моря. Она создана под патронатом фонда "Посети Кавказ" и "Курортов Северного Кавказа".
На базе метеостанции будут запущены образовательные интерактивные программы для детей от 3 до 10 лет по изучению основ климатологии, механизмов образования погодных явлений, изменению температур и смене времен года.
Одновременно с открытием метеостанции будет дан старт работе туристско-информационного центра.
В перечень задач центра войдет не только информационная поддержка туристов, но и оказание услуг по организации отдыха на Северном Кавказе, продажа ски-пассов, экскурсий.
Источник минеральной воды
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Карачаево-Черкесская РеспубликаАрхызКурорты Северного Кавказа
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