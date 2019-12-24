На курорте Архыз в КЧР откроют метеостанцию

ЧЕРКЕССК, 24 дек – РИА Новости. На курорте . На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в среду, 25 декабря, откроется собственная метеостанция, сообщает пресс-служба главы республики.

Метеостанция будет круглогодично работать на южном склоне курорта "Архыз" на высоте 2240 метров над уровнем моря. Она создана под патронатом фонда "Посети Кавказ" и "Курортов Северного Кавказа".

На базе метеостанции будут запущены образовательные интерактивные программы для детей от 3 до 10 лет по изучению основ климатологии, механизмов образования погодных явлений, изменению температур и смене времен года.

Одновременно с открытием метеостанции будет дан старт работе туристско-информационного центра.