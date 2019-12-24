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Политологи назвали худшие по качеству управления города
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РИА Новости

Политологи назвали худшие по качеству управления города

10:43 24.12.2019 (обновлено: 11:40 24.12.2019)
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© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск
© Depositphotos / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Архангельск потерял десять пунктов и оказался на последней строчке в рейтинге городов по эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает РБК.
Исследование, охватившее 92 города, подразделяется на политико-управленческий и социально-экономический блоки.
В нем задействовали 171 эксперта, которые анализировали ситуацию с апреля по декабрь текущего года.
В десятку худших по качеству управления городов также попали Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.
Среди возможных причин низкой эффективности городских властей эксперты выделяют отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них, а также частую сменяемость мэров.
Лидеры рейтинга с прошлого года не поменялись, это Тюмень, Казань и Салехард.
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Нижний НовгородБиробиджанАстраханьВолгоградАрхангельскВладивостокТюменьСалехардРоссияТамбовИжевскБарнаулЯрославльКазаньОбщество
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