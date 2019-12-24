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Двигатель Су-57 проверяли на максимальных режимах, заявил генерал
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РИА Новости

Двигатель Су-57 проверяли на максимальных режимах, заявил генерал

10:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСу-57
Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двигатель истребителя Су-57, разбившегося в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах, заявил РИА Новости бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив. Жертв и разрушений на земле нет. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. По данным источника РИА Новости, это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
10:18
Разбившийся Су-57 планировали передать Минобороны, сообщил источник
"Каждый самолет перед передачей в войска досконально проверяется по специальным программам, которые позволяют определить работоспособность всех его систем. На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами", - сказал Горбенко.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019".
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Су-57Хабаровский крайПроисшествия
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