Двигатель Су-57 проверяли на максимальных режимах, заявил генерал

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двигатель истребителя Двигатель истребителя Су-57 , разбившегося в Хабаровском крае , на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах, заявил РИА Новости бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив. Жертв и разрушений на земле нет. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. По данным источника РИА Новости, это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря.

"Каждый самолет перед передачей в войска досконально проверяется по специальным программам, которые позволяют определить работоспособность всех его систем. На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами", - сказал Горбенко.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.