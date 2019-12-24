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В Раде рассказали, куда потратят полученные от "Газпрома" деньги
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РИА Новости

В Раде рассказали, куда потратят полученные от "Газпрома" деньги

10:37 24.12.2019
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" может использовать почти 3 миллиарда долларов, которые должен получить от "Газпрома", на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
"Во-первых, у них ("Нафтогаза" - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - цитирует Геруса сайт "Громадське".
Газодобывающее предприятие на Украине
21 декабря, 17:14
"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту
Он отметил, что почти 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить "Газпром" - ощутимая сумма для "Нафтогаза".
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Логотип энергетической компании Газпром
21 декабря, 13:06
"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
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Андрей ГерусНафтогаз УкраиныГазпромВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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