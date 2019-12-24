В Раде рассказали, куда потратят полученные от "Газпрома" деньги

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" может использовать почти 3 миллиарда долларов, которые должен получить от "Газпрома" , на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус

"Во-первых, у них ("Нафтогаза" - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - цитирует Геруса сайт "Громадське"

Он отметил, что почти 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить "Газпром" - ощутимая сумма для "Нафтогаза".

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.