В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

По информации издания, 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме. Перед праздниками количество писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло с 100 до 240. В таком режиме мужчине пришлось проработать несколько недель.

В один из таких дней почтальон вернулся в офис после 12 часов непрерывной работы и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ, в результате которого мужчина скончался.