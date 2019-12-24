Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T13:36+0300
https://ria.ru/20191224/1562758854.html
В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/09/1562770985_121:32:704:360_1036x0_80_0_0_3bb9e18c3ea70f64b14f65d6a067ce77.jpg
РИА Новости

В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

10:27 24.12.2019 (обновлено: 13:36 24.12.2019)
4472
© Фото : страница Пола Краша в FacebookПол Краш
Пол Краш
© Фото : страница Пола Краша в Facebook
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Почтальон из графства Эссекс на юго-востоке Англии умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству, сообщает Daily Star.
По информации издания, 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме. Перед праздниками количество писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло с 100 до 240. В таком режиме мужчине пришлось проработать несколько недель.
Сотрудники японской игрушки компании в костюмах птиц в канун Хэллоуина, Токио
7 июля, 14:00Акценты
Смерть трудоголика. Почему японцы против переработок
В один из таких дней почтальон вернулся в офис после 12 часов непрерывной работы и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ, в результате которого мужчина скончался.

"Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок", — вспоминают Краша сотрудники фирмы.

У него остались жена и двое детей.
Усталая девушка в офисе
29 ноября, 11:44РИА Наука
Ученые выяснили причину хронической усталости
54081413
Обсудить 2
ЭссексАнглияВ мире
Рекомендуем
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" запустил проект по оценке заемщиков-физлиц
Цирк
В России введут "пенсии" для цирковых животных
Певица Ольга Бузова
Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч рублей
Шар на ветке новогодней елки
Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
В Магадан вернулся едва не замерзший на трассе испанский велосипедист
Архангельск
Политологи назвали худшие по качеству управления города
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Человек без определенного места жительства
В Тюмени сотрудники кафе выставили на мороз ожидавшего скорую человека
Сборка спутника Метеор-М
Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В Раде рассказали, куда потратят полученные от "Газпрома" деньги
Банкноты номиналом один доллар США
Доллар опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния