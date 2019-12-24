В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Почтальон из графства Эссекс на юго-востоке Англии умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству, сообщает Daily Star.
По информации издания, 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме. Перед праздниками количество писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло с 100 до 240. В таком режиме мужчине пришлось проработать несколько недель.
В один из таких дней почтальон вернулся в офис после 12 часов непрерывной работы и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ, в результате которого мужчина скончался.
"Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок", — вспоминают Краша сотрудники фирмы.
У него остались жена и двое детей.
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