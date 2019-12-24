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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-12-24T12:00+0300
https://ria.ru/20191224/1562758524.html
Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьёзно?!
https://cdn21.img.ria.ru/images/156275/81/1562758109_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_bc82b4fe207ef2f4dc6b498a0d578357.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьёзно?!

12:00 24.12.2019
424
Это надолго
Подкаст «Это надолго»: отдых с детьми… серьёзно?!
12:00
С какого возраста можно начать путешествовать с грудничком? Как проходит адаптация ребёнка к новому месту и какие "неожиданные" мелочи могут разрушить планы родителей? О чём паре стоит договориться заранее? Записали инструкцию, на что нужно обязательно обратить внимание перед первой поездкой на отдых с детьми.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поехать с ребёнком в отпуск и отдохнуть.
Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим "отпускным" опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, как сделать семейный отдых комфортным (насколько это возможно).
О том, как всем не перессориться в дороге и вернуться действительно отдохнувшими, можно прочитать здесь.
2:10 во сколько можно начинать путешествовать с грудничком
4:40 что стоит учесть в поездке
5:50 как проходит адаптация ребёнка к новому месту (о непривычных мелочах, которые могут разрушить планы родителей)
7:30 что делать, если у ребёнка чёткие вкусовые предпочтения
9:10 о чём партнёрам надо договориться заранее
11:10 как дети переносят джетлаг и сколько времени нужно на адаптацию
13:00 какие виды транспорта удобнее для семейного путешествия
15:10 как ребёнку облегчить взлёт и посадку самолёта
18:10 как выбрать культурную программу, чтобы все были счастливы
20:00 как долго можно гулять с ребёнком, чтобы он не начал капризничать
21:40 как отказать детям, если они клянчат ненужные сувениры
22:40 последнее очень важное правило: выучите, как устроены зарубежные туалеты
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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