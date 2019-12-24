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Выбор РИА Новости: главные утраты 2019 года
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РИА Новости

Выбор РИА Новости: главные утраты 2019 года

10:19 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Экс-президент Франции Жак Ширак. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В уходящем году в России и в мире простились со многими яркими представителями театра и кино: ушли из жизни российские режиссеры Марлен Хуциев, Марк Захаров и Георгий Данелия, не стало классика мирового кинематографа Франко Дзеффирелли. Скончались актеры Владимир Этуш, Сергей Юрский, Элина Быстрицкая, Алексей Булдаков и Иван Бортник.
Понесла утраты зарубежная и российская музыка: не стало вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта, французского композитора Мишеля Леграна, вокалистки шведской группы Roxette Марии Фредрикссон, российского рэпера Децла и певицы Юлии Началовой. Мировая мода простилась со знаменитым кутюрье Карлом Лагерфельдом.
Утраты 2019 года
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Юлия Началова попала в реанимацию в начале марта. В окружении певицы заявили, что она проходит обследование, а госпитализация связана с тем, что Началова, которой несколько лет назад диагностировали подагру, перенесла серьезные физические нагрузки из-за долгих съемок. Через некоторое время состояние 38-летней артистки резко ухудшилось, а 16 марта она умерла, не приходя в сознание. Остановку сердца спровоцировал воспалительный процесс.

Певица Юлия Началова
1 из 30

Юлия Началова попала в реанимацию в начале марта. В окружении певицы заявили, что она проходит обследование, а госпитализация связана с тем, что Началова, которой несколько лет назад диагностировали подагру, перенесла серьезные физические нагрузки из-за долгих съемок. Через некоторое время состояние 38-летней артистки резко ухудшилось, а 16 марта она умерла, не приходя в сознание. Остановку сердца спровоцировал воспалительный процесс.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 год, ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Бывший столичный градоначальник скончался в больнице, где ему должны были сделать плановую операцию. Причиной смерти стала аллергическая реакция.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
2 из 30

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 год, ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Бывший столичный градоначальник скончался в больнице, где ему должны были сделать плановую операцию. Причиной смерти стала аллергическая реакция.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости

Первый в мире человек, побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В конце 1960-х Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым из тех, кто ступил на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку". А в 1975 году участвовал в полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке кораблей СССР и США.

Космонавт Алексей Леонов в скафандре
3 из 30

Первый в мире человек, побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В конце 1960-х Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым из тех, кто ступил на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку". А в 1975 году участвовал в полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке кораблей СССР и США.

© РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанк

Тело 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли в его доме в Эссексе утром 4 марта. В официальном заявлении группы говорилось, что музыкант покончил с собой. СМИ писали о том, что Флинт был в депрессии из-за расставания с женой. Следствие не установило точных обстоятельств смерти артиста, но обнаружило в его крови алкоголь, наркотики и лекарственные препараты.

Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
4 из 30

Тело 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли в его доме в Эссексе утром 4 марта. В официальном заявлении группы говорилось, что музыкант покончил с собой. СМИ писали о том, что Флинт был в депрессии из-за расставания с женой. Следствие не установило точных обстоятельств смерти артиста, но обнаружило в его крови алкоголь, наркотики и лекарственные препараты.

© РИА Новости / Евгений Филиппов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Режиссер Марлен Хуциев, принадлежащий к кинематографической эпохе 1960-х, скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его творчество — веха в истории отечественного кино. "Застава Ильича" и "Июльский дождь" Хуциева стали главными фильмами оттепели. А были еще "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май". Зрители полюбили эти картины за искреннюю доброту и внимание к человеку.

Режиссер Марлен Хуциев
5 из 30

Режиссер Марлен Хуциев, принадлежащий к кинематографической эпохе 1960-х, скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его творчество — веха в истории отечественного кино. "Застава Ильича" и "Июльский дождь" Хуциева стали главными фильмами оттепели. А были еще "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май". Зрители полюбили эти картины за искреннюю доброту и внимание к человеку.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске, ушел в гримерку, сел в кресло и потерял сознание. Врачи полчаса пытались реанимировать его, однако ничего не помогло. Музыканту, который ушел из жизни 3 февраля, было всего 35 лет.

Децл (Кирилл Толмацкий)
6 из 30

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске, ушел в гримерку, сел в кресло и потерял сознание. Врачи полчаса пытались реанимировать его, однако ничего не помогло. Музыканту, который ушел из жизни 3 февраля, было всего 35 лет.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лауреат Нобелевской премии по физике академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге 2 марта из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Работы Ученого открыли дорогу в эпоху цифровых технологий и послужили основой для создания многих электронных устройств, в том числе мобильных телефонов.

Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рабочем кабинете в Государственной Думе РФ
7 из 30

Лауреат Нобелевской премии по физике академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге 2 марта из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Работы Ученого открыли дорогу в эпоху цифровых технологий и послужили основой для создания многих электронных устройств, в том числе мобильных телефонов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ведущего актера театра имени Моссовета Сергея Юрского не стало 8 февраля. Больше 60 лет из своих 83 артист посвятил сцене. Фильмы, в которых он играл, вошли в "золотой фонд" отечественного кино. В памяти зрителей Юрский навсегда останется ироничным Остапом Бендером из "Золотого теленка", незаурядным Викниксором из "Республики ШКИД" и трогательным дядей Митей из комедии "Любовь и голуби".

Актер Сергей Юрский в сцене из спектакля Полеты с ангелом. Шагал в театре им. М.Н. Ермоловой
8 из 30

Ведущего актера театра имени Моссовета Сергея Юрского не стало 8 февраля. Больше 60 лет из своих 83 артист посвятил сцене. Фильмы, в которых он играл, вошли в "золотой фонд" отечественного кино. В памяти зрителей Юрский навсегда останется ироничным Остапом Бендером из "Золотого теленка", незаурядным Викниксором из "Республики ШКИД" и трогательным дядей Митей из комедии "Любовь и голуби".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Андрей Александров

Певец и композитор, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни. В 1974 году он переехал в США, несколько лет выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В конце восьмидесятых и начале девяностых приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию.

Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев
9 из 30

Певец и композитор, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни. В 1974 году он переехал в США, несколько лет выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В конце восьмидесятых и начале девяностых приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию.

© РИА Новости / Андрей Александров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народная артистка России Александра Назарова, которую зрители запомнили по ролям в фильмах "Принцесса на бобах", "А если это любовь?", сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада", умерла 20 августа на 80-м году жизни. У актрисы были проблемы с легкими, она несколько месяцев провела в больнице.

Актриса Александра Назарова
10 из 30

Народная артистка России Александра Назарова, которую зрители запомнили по ролям в фильмах "Принцесса на бобах", "А если это любовь?", сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада", умерла 20 августа на 80-м году жизни. У актрисы были проблемы с легкими, она несколько месяцев провела в больнице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссера и основателя "Ленкома" Марка Захарова не стало 28 сентября. Театром, каждая постановка становилась событием, он руководил с 1973 года. "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Поминальная молитва" — об этих спектаклях говорили все. Фильмы Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" стали культовыми.

Режиссер, художественный руководитель Московского государственного театра Ленком Марк Захаров
11 из 30

Режиссера и основателя "Ленкома" Марка Захарова не стало 28 сентября. Театром, каждая постановка становилась событием, он руководил с 1973 года. "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Поминальная молитва" — об этих спектаклях говорили все. Фильмы Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" стали культовыми.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского и вдова актера Олега Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. Снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многих других. Была профессором Школы-студии МХАТ.

Алла Покровская
12 из 30

Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского и вдова актера Олега Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. Снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многих других. Была профессором Школы-студии МХАТ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанк

Актер Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в Монголии. Причиной смерти 68-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В памяти зрителей Булдаков остался колоритным генералом Иволгиным из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки".

Актер Алексей Булдаков выступает на утреннем шоу Мурзилки LIVE на Авторадио в Москве
13 из 30

Актер Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в Монголии. Причиной смерти 68-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В памяти зрителей Булдаков остался колоритным генералом Иволгиным из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки".

© РИА Новости / Виталий Безруких
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец и композитор Крис Кельми умер в первый день 2019 года. в последнее время медики часто приезжали к музыканту из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также приняла вызов, но певец умер до прибытия врачей.

Композитор и музыкант Крис Кельми в Москве
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Певец и композитор Крис Кельми умер в первый день 2019 года. в последнее время медики часто приезжали к музыканту из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также приняла вызов, но певец умер до прибытия врачей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Мудрый и самоироничный, он подарил зрителям любимые фильмы "Сережа", "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", стал классиком отечественного кино, но продолжал воспринимать успех как череду счастливых случайностей.

Георгий Данелия
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Режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Мудрый и самоироничный, он подарил зрителям любимые фильмы "Сережа", "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", стал классиком отечественного кино, но продолжал воспринимать успех как череду счастливых случайностей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Юрий Кавер

Композитор и пианист Гия Канчели умер второго октября в тбилисской больнице в возрасте 84 лет. Он писал симфонические, хоровые и камерные произведения, за которые получил множество наград. Широкому зрителю известен как автор музыки к фильмам Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Композитор Гия Канчели
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Композитор и пианист Гия Канчели умер второго октября в тбилисской больнице в возрасте 84 лет. Он писал симфонические, хоровые и камерные произведения, за которые получил множество наград. Широкому зрителю известен как автор музыки к фильмам Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

© РИА Новости / Юрий Кавер
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Долгие годы актриса служила в Малом театре и именно на этой сцене стала настоящей звездой. Она подарила отечественной культуре немало запоминающихся образов, главным из которых стала несравненная Аксинья в "Тихом Доне" Шолохова.

Актриса Элина Быстрицкая
17 из 30

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Долгие годы актриса служила в Малом театре и именно на этой сцене стала настоящей звездой. Она подарила отечественной культуре немало запоминающихся образов, главным из которых стала несравненная Аксинья в "Тихом Доне" Шолохова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Дирижер Марис Янсонс скончался 30 ноября в Петербурге на 77-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Маэстро учился у Евгения Мравинского и совершенствовался у Герберта фон Караяна, работал с ведущими оркестрами мира, преподавал в консерватории. В 2005 году получил "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

Дирижер Марис Янсонс
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Дирижер Марис Янсонс скончался 30 ноября в Петербурге на 77-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Маэстро учился у Евгения Мравинского и совершенствовался у Герберта фон Караяна, работал с ведущими оркестрами мира, преподавал в консерватории. В 2005 году получил "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / РИА Новости

Актер и режиссер Андрей Харитонов ушел из жизни 23 июня в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. Самой известной работой артиста стал Овод в одноименном фильме. Кроме того, Харитонов исполнил главные в картинах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"".

Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
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Актер и режиссер Андрей Харитонов ушел из жизни 23 июня в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. Самой известной работой артиста стал Овод в одноименном фильме. Кроме того, Харитонов исполнил главные в картинах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Голливудский актер Джед Аллан Браун, которого российские зрители запомнили по роли главы семейства Кэпвеллов в сериале "Санта-Барбара", ушел из жизни 9 марта. "Его особый дар заключался в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения", — отметил друг и коллега Брауна Эй Мартинес.

Актер Джед Аллан Браун, исполнявший роль СиСи в сериале Санта-Барбара
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Голливудский актер Джед Аллан Браун, которого российские зрители запомнили по роли главы семейства Кэпвеллов в сериале "Санта-Барбара", ушел из жизни 9 марта. "Его особый дар заключался в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения", — отметил друг и коллега Брауна Эй Мартинес.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни девятого декабря. С 2002 года она боролась с опухолью мозга. На следующий день после того, как стало известно о кончине певицы, одну из самых известных ее композиций исполняли на карильоне башни мэрии города Норрчепинг.

Вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
21 из 30

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни девятого декабря. С 2002 года она боролась с опухолью мозга. На следующий день после того, как стало известно о кончине певицы, одну из самых известных ее композиций исполняли на карильоне башни мэрии города Норрчепинг.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Москве девятого мая. Спасти его не удалось. Причиной смерти 59-летнего журналиста стал разрыв аорты. Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца, в 2016 году ему диагностировали аневризму.

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко на Московском мотофестивале
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Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Москве девятого мая. Спасти его не удалось. Причиной смерти 59-летнего журналиста стал разрыв аорты. Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца, в 2016 году ему диагностировали аневризму.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олицетворение моды Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Церемонию прощания с 85-летним кутюрье не устраивали. Лагерфельд считал неправильным обременять кого-нибудь своим телом после смерти. "Я просто хочу исчезнуть, как животные в девственном лесу", — говорил он. Все состояние модельер завещал кошке Шупетт, которую называл центром своего мира.

Карл Лагерфельд
23 из 30

Олицетворение моды Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Церемонию прощания с 85-летним кутюрье не устраивали. Лагерфельд считал неправильным обременять кого-нибудь своим телом после смерти. "Я просто хочу исчезнуть, как животные в девственном лесу", — говорил он. Все состояние модельер завещал кошке Шупетт, которую называл центром своего мира.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла 24 ноября. Она возглавила вуз в 1994-м, став первой женщиной-ректором. Входила в Совет при президенте по русскому языку, председательствовала в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, много лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин.

15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла 24 ноября. Она возглавила вуз в 1994-м, став первой женщиной-ректором. Входила в Совет при президенте по русскому языку, председательствовала в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, много лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в окружении родных. Он возглавлял страну 12 лет — с 1995 по 2007 годы — и был единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра. В день прощания с Шираком в память о нем прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — впервые после сильнейшего пожара.

Президент Франции Жак Ширак
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Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в окружении родных. Он возглавлял страну 12 лет — с 1995 по 2007 годы — и был единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра. В день прощания с Шираком в память о нем прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — впервые после сильнейшего пожара.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Иван Бортник, известный зрителям по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Мусульманин" и "Зеркало для героя", умер 4 января на 80-м году. Актерскую карьеру он начинал в театре имени Гоголя, но большую часть жизни служил в театре на Таганке.

Актер Иван Бортник
26 из 30

Иван Бортник, известный зрителям по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Мусульманин" и "Зеркало для героя", умер 4 января на 80-м году. Актерскую карьеру он начинал в театре имени Гоголя, но большую часть жизни служил в театре на Таганке.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов

Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля в Испании. Как установила испанская полиция, он покончил с собой. Вдова медиаменеджера Божена Рынска рассказала, что Малашенко страдал депрессией.

Политолог Игорь Малашенко
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Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля в Испании. Как установила испанская полиция, он покончил с собой. Вдова медиаменеджера Божена Рынска рассказала, что Малашенко страдал депрессией.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мишель Легран умер в ночь на 24 февраля в собственном доме во Франции. Композитору было 86 лет. Он известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Работал над картинами "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и многими другими. Трижды становился лауреатом "Оскара", пять раз получал "Грэмми", был удостоен "Золотого глобуса".

Французский композитор Мишель Легран
28 из 30

Мишель Легран умер в ночь на 24 февраля в собственном доме во Франции. Композитору было 86 лет. Он известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Работал над картинами "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и многими другими. Трижды становился лауреатом "Оскара", пять раз получал "Грэмми", был удостоен "Золотого глобуса".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Франко Дзеффирелли, который ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Вене и Риме, скончался 15 июня в возрасте 96 лет. Популярность ему принесли экранизации Шекспира, За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера.

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Фото Владимира Вяткина из серии Эхо Истории/Мировая культура в лицах
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Франко Дзеффирелли, который ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Вене и Риме, скончался 15 июня в возрасте 96 лет. Популярность ему принесли экранизации Шекспира, За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. На счету актера — роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Народный артист СССР Владимир Этуш на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника
30 из 30

Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. На счету актера — роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 30

Юлия Началова попала в реанимацию в начале марта. В окружении певицы заявили, что она проходит обследование, а госпитализация связана с тем, что Началова, которой несколько лет назад диагностировали подагру, перенесла серьезные физические нагрузки из-за долгих съемок. Через некоторое время состояние 38-летней артистки резко ухудшилось, а 16 марта она умерла, не приходя в сознание. Остановку сердца спровоцировал воспалительный процесс.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 30

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 год, ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Бывший столичный градоначальник скончался в больнице, где ему должны были сделать плановую операцию. Причиной смерти стала аллергическая реакция.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый в мире человек, побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В конце 1960-х Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым из тех, кто ступил на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку". А в 1975 году участвовал в полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке кораблей СССР и США.

© РИА Новости
4 из 30

Тело 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли в его доме в Эссексе утром 4 марта. В официальном заявлении группы говорилось, что музыкант покончил с собой. СМИ писали о том, что Флинт был в депрессии из-за расставания с женой. Следствие не установило точных обстоятельств смерти артиста, но обнаружило в его крови алкоголь, наркотики и лекарственные препараты.

© РИА Новости / Евгений Филиппов
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5 из 30

Режиссер Марлен Хуциев, принадлежащий к кинематографической эпохе 1960-х, скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его творчество — веха в истории отечественного кино. "Застава Ильича" и "Июльский дождь" Хуциева стали главными фильмами оттепели. А были еще "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май". Зрители полюбили эти картины за искреннюю доброту и внимание к человеку.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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6 из 30

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске, ушел в гримерку, сел в кресло и потерял сознание. Врачи полчаса пытались реанимировать его, однако ничего не помогло. Музыканту, который ушел из жизни 3 февраля, было всего 35 лет.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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7 из 30

Лауреат Нобелевской премии по физике академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге 2 марта из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Работы Ученого открыли дорогу в эпоху цифровых технологий и послужили основой для создания многих электронных устройств, в том числе мобильных телефонов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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8 из 30

Ведущего актера театра имени Моссовета Сергея Юрского не стало 8 февраля. Больше 60 лет из своих 83 артист посвятил сцене. Фильмы, в которых он играл, вошли в "золотой фонд" отечественного кино. В памяти зрителей Юрский навсегда останется ироничным Остапом Бендером из "Золотого теленка", незаурядным Викниксором из "Республики ШКИД" и трогательным дядей Митей из комедии "Любовь и голуби".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 30

Певец и композитор, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни. В 1974 году он переехал в США, несколько лет выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В конце восьмидесятых и начале девяностых приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию.

© РИА Новости / Андрей Александров
10 из 30

Народная артистка России Александра Назарова, которую зрители запомнили по ролям в фильмах "Принцесса на бобах", "А если это любовь?", сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада", умерла 20 августа на 80-м году жизни. У актрисы были проблемы с легкими, она несколько месяцев провела в больнице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
11 из 30

Режиссера и основателя "Ленкома" Марка Захарова не стало 28 сентября. Театром, каждая постановка становилась событием, он руководил с 1973 года. "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Поминальная молитва" — об этих спектаклях говорили все. Фильмы Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" стали культовыми.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 30

Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского и вдова актера Олега Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. Снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многих других. Была профессором Школы-студии МХАТ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
13 из 30

Актер Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в Монголии. Причиной смерти 68-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В памяти зрителей Булдаков остался колоритным генералом Иволгиным из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки".

© РИА Новости / Виталий Безруких
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14 из 30

Певец и композитор Крис Кельми умер в первый день 2019 года. в последнее время медики часто приезжали к музыканту из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также приняла вызов, но певец умер до прибытия врачей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 30

Режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Мудрый и самоироничный, он подарил зрителям любимые фильмы "Сережа", "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", стал классиком отечественного кино, но продолжал воспринимать успех как череду счастливых случайностей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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16 из 30

Композитор и пианист Гия Канчели умер второго октября в тбилисской больнице в возрасте 84 лет. Он писал симфонические, хоровые и камерные произведения, за которые получил множество наград. Широкому зрителю известен как автор музыки к фильмам Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

© РИА Новости / Юрий Кавер
17 из 30

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Долгие годы актриса служила в Малом театре и именно на этой сцене стала настоящей звездой. Она подарила отечественной культуре немало запоминающихся образов, главным из которых стала несравненная Аксинья в "Тихом Доне" Шолохова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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18 из 30

Дирижер Марис Янсонс скончался 30 ноября в Петербурге на 77-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Маэстро учился у Евгения Мравинского и совершенствовался у Герберта фон Караяна, работал с ведущими оркестрами мира, преподавал в консерватории. В 2005 году получил "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

© РИА Новости / Алексей Даничев
19 из 30

Актер и режиссер Андрей Харитонов ушел из жизни 23 июня в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. Самой известной работой артиста стал Овод в одноименном фильме. Кроме того, Харитонов исполнил главные в картинах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"".

© РИА Новости / РИА Новости
20 из 30

Голливудский актер Джед Аллан Браун, которого российские зрители запомнили по роли главы семейства Кэпвеллов в сериале "Санта-Барбара", ушел из жизни 9 марта. "Его особый дар заключался в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения", — отметил друг и коллега Брауна Эй Мартинес.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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21 из 30

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни девятого декабря. С 2002 года она боролась с опухолью мозга. На следующий день после того, как стало известно о кончине певицы, одну из самых известных ее композиций исполняли на карильоне башни мэрии города Норрчепинг.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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22 из 30

Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Москве девятого мая. Спасти его не удалось. Причиной смерти 59-летнего журналиста стал разрыв аорты. Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца, в 2016 году ему диагностировали аневризму.

© РИА Новости / Илья Питалев
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23 из 30

Олицетворение моды Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Церемонию прощания с 85-летним кутюрье не устраивали. Лагерфельд считал неправильным обременять кого-нибудь своим телом после смерти. "Я просто хочу исчезнуть, как животные в девственном лесу", — говорил он. Все состояние модельер завещал кошке Шупетт, которую называл центром своего мира.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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24 из 30

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла 24 ноября. Она возглавила вуз в 1994-м, став первой женщиной-ректором. Входила в Совет при президенте по русскому языку, председательствовала в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, много лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в окружении родных. Он возглавлял страну 12 лет — с 1995 по 2007 годы — и был единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра. В день прощания с Шираком в память о нем прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — впервые после сильнейшего пожара.

© РИА Новости / Владимир Родионов
26 из 30

Иван Бортник, известный зрителям по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Мусульманин" и "Зеркало для героя", умер 4 января на 80-м году. Актерскую карьеру он начинал в театре имени Гоголя, но большую часть жизни служил в театре на Таганке.

© РИА Новости / Владимир Песня
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27 из 30

Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля в Испании. Как установила испанская полиция, он покончил с собой. Вдова медиаменеджера Божена Рынска рассказала, что Малашенко страдал депрессией.

© РИА Новости / Максим Блинов
28 из 30

Мишель Легран умер в ночь на 24 февраля в собственном доме во Франции. Композитору было 86 лет. Он известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Работал над картинами "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и многими другими. Трижды становился лауреатом "Оскара", пять раз получал "Грэмми", был удостоен "Золотого глобуса".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
29 из 30

Франко Дзеффирелли, который ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Вене и Риме, скончался 15 июня в возрасте 96 лет. Популярность ему принесли экранизации Шекспира, За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. На счету актера — роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Наука лишилась лауреата нобелевской премии Жореса Алферова и ректора СПБГУ Людмилы Вербицкой. Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов. В политике тоже потери: не стало экс-президента Франции Жака Ширака и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Утраты театра и кинематографа

В уходящем году мир простился с классиком мирового кинематографа, выдающимся итальянским режиссером кино и театра, сценаристом и художником Франко Дзеффирелли. Великий мастер ушел из жизни в Риме в возрасте 96 лет.
За время своей долгой карьеры режиссер осуществил оперные постановки в La Scala, Covent Garden, Венской опере, Римской опере, Metropolitan Opera и других знаменитых театрах мира.
Популярность режиссеру в кино принесли его экранизации произведений Шекспира "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). В числе его работ также получившие мировую известность фильмы "Бесконечная любовь", "Чай с Муссолини", "Каллас навсегда". Всего на его счету 18 фильмов, более 20 спектаклей и опер.
Не стало в этом году одного из старейших российских кинорежиссеров Марлена Хуциева, он скончался на 94 году жизни. Хуциев - общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).
В числе его работ и такие фильмы, как "Весна на Заречной улице", "Июльский дождь", "Послесловие".
Умер режиссер Марлен Хуциев. Кадры из его фильмов
19 марта, 13:50
Умер режиссер Марлен Хуциев. Кадры из фильмовМарлен Хуциев умер 19 марта в возрасте 93 лет. Хуциев — режиссер фильмов “Весна на Заречной улице” (совместно с Феликсом Миронером), “Два Федора”, “Застава Ильича”, “Июльский дождь”, “Послесловие”, “Бесконечность” и других кинокартин. В последние годы режиссер работал над картиной “Невечерняя” о Толстом и Чехове.
Ушел из жизни в этом году советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия, он скончался в возрасте 88 лет. Его дебютная картина "Сережа", снятая им в соавторстве с Игорем Таланкиным, вышла на экраны в 1960 году. Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве", которая вошла в историю отечественного кинематографа.
Несколько фильмов режиссера вошли в "золотой фонд" советского кинематографа. Это комедия "Мимино", благодаря главной роли в которой всесоюзную известность приобрел Вахтанг Кикабидзе, сатирическая комедия "Осенний марафон" и культовая фантастическая комедия "Кин-дза-дза!". Данелия также подарил зрителям фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Паспорт", "Орел и решка".
Осенью не стало выдающегося советского и российского театрального и кинорежиссера, художественного руководителя легендарного "Ленкома" Марка Захарова. Захаров ушел из жизни на 86-м году жизни в результате повторного воспаления легких.
У Захарова было много талантов: актер, режиссер театра и кино, но именно театр стал делом его жизни. Среди самых успешных работ режиссера - спектакли "Тиль", "В списках не значился", "Иванов", "Парень из нашего города", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Город миллионеров", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
Захаров также стал автором незабываемых и любимых зрителями фильмов – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона".
Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве
22 ноября, 14:30Культура
Театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Более 60 лет актриса служила в Малом театре. Среди ролей в Малом театре – Лидия ("Бешеные деньги"), Глафира ("Волки и овцы"), Отрадина и Кручинина ("Без вины виноватые") Александра Островского, горьковские Юлия Филипповна ("Дачники"), Софья Марковна ("Старик"), Пелагея ("Фома Гордеев"), Анна Петровна ("Иванов"), Антона Чехова, герцогиня Мальборо ("Стакан воды") Эжена Скриба, Ксения Ивановна ("Палата") и Мартынова ("Главная роль") Самуила Алешина, Панова ("Любовь Яровая") Константина Тренева, Москалева ("Дядюшкин сон") Федора Достоевского и другие.
Всесоюзную славу артистке принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Элина Быстрицкая также снялась в таких фильмах как "Дачники", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Негасимое пламя", "Николай Бауман", "Семь дней после убийства", "Прощальные гастроли", "Бравые парни".
Ушел из жизни весной в возрасте 96 лет народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш. Более 70 лет он отдал слежению в Вахтанговском театре, где свою последнюю премьеру сыграл в 94 года. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и многие другие роли.
Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Народную любовь ему принесли, в том числе, комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
Народного артиста России, ведущего актера театра Моссовета Сергея Юрского не стало в феврале, он скончался на 84-м году жизни. Еще будучи студентом, Юрский был принят в ленинградский Большой драматический театр (БДТ), где сыграл играл Чацкого в "Горе от ума", Дживола в "Карьере Артуро Уи", Тузенбаха в "Трех сестрах" другие роли. В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал работать в Театре имени Моссовета. Здесь он поставил спектакли "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Правда - хорошо, а счастье лучше" и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Похороны в Калифорнии" Рустама Ибрагимбекова, "Орнифль, или сквозной ветерок" Жана Ануя, "Предбанник" и "Полонез, или Вечер абсурда" Игоря Вацетиса. Играл в спектаклях "Тема с вариациями" (Игорь Михайлович, Дмитрий Николаевич), "Геда Габлер" (Тесман), "Последний посетитель" (Посетитель), "Орнифль, или Сквозной ветерок" (Орнифль) и других.
Народный артист России Сергей Юрский
8 февраля, 15:00Культура
Сергей Юрский: интеллигент, авантюрист и дикарь
За свою жизнь артист сыграл около 50 ролей в кино. Широкою известность ему принесли Викниксор из "Республики ШКИД" и Остап Бендер из "Золотого теленка", но самой первой заметной ролью стал Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда".
В апреле на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков. В 1985-1992 годах Булдаков был актером Театра-студии при киностудии "Беларусьфильм", некоторое время работал во МХАТе имени М. Горького. Известность Алексею Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995). Картина была удостоена множества наград, в том числе "Кинотавр-95" и "Золотой Остап", а Алексей Булдаков за свою роль получил премию "Ника" (1995).
На 80-м году жизни скончался российский актер театра и кино Иван Бортник. В 1961-1967 годах Бортник был актером Театра имени Н.В. Гоголя (ныне Гоголь-центр), с 1967 года - в труппе Театра на Таганке. Актер снимался в фильмах "Чужие письма", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Родня", "Зеркало для героя", "Антикиллер". Большую популярность артисту принесла роль бандита Промокашки в киноленте Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
Советский и российский актер Андрей Харитонов, сыгравший главную роль в фильме "Овод", скончался на 60-м году жизни. Он сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", "Вольный ветер" и другие. С 1984 по 1990 годы Харитонов был ведущим артистом Малого театра в Москве.
В уходящем году не стало американского актера Джеда Аллана, он скончался в США у себя дома на 85-м году жизни. Большинство зрителей запомнят его по роли СиСи Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара". Актер также снимался в сериалах "Лесси", "Коломбо", "Беверли-Хиллз, 90210" и других.

Потери в науке

Понесла утрату в уходящем году российская и мировая наука: на 89-м году жизни скончался Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Ученый получил Нобелевскую премию 2000 года по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Алферов был вице-президентом РАН с 1991 до 2017 года.
Открытия Алферова стали основой для создания современных электронных устройств, без которых уже немыслим современный мир: мобильных телефонов, проигрывателей компакт-дисков, оптоволоконной связи и многих других.
Жорес Алферов. Архивное фото
2 марта, 12:52
Биография Жореса Алферова
Алферов также был народным депутатом СССР с 1989 года по 1992 годы, с 1995 года был депутатом Государственной думы от фракции КПРФ. Проблемам науки и образования во время своей политической деятельности Алферов уделял немало внимания.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге в ноябре, ей было 83 года.
Вся профессиональная деятельность Вербицкой связана с университетом: здесь она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора. Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.

Утраты российской и мировой политики

В сентябре не стало экс-президента Франции Жака Ширака, руководившего страной с 1995 по 2007 годы. Выдающийся политик ушел из жизни в возрасте 86 лет в окружении близких. В связи с кончиной политика во Франции был объявлен национальный траур. Проститься с Шираком пришли не только тысячи французов, но и зарубежные политики, в числе иностранных лидеров был российский президент Владимир Путин.
Ширак начал свою политическую карьеру с работы в аппарате правительства Жоржа Помпиду в 1962 году, впоследствии был депутата Нацсобрания, работал в министерстве соцобеспечения, в разные годы был министром сельского хозяйства и главой МВД, а также мэром Парижа. Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией.
Утраты и в российской политике. В декабре ушел из жизни в возрасте 83 лет экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, причиной смерти бывшего московского градоначальника стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене.
Бывший мэр города Москвы Юрий Лужков
11 декабря, 20:36
Врач из мюнхенской клиники рассказал, почему не смогли спасти Лужкова
Лужков возглавлял Москву 18 лет и считался одним из самых влиятельных политиков современной России. Он начал карьеру в системе городской власти еще в советские годы, в 1992 году после ухода в отставку Гавриила Попова сменил его на посту мэра и в должности градоначальника прошел смутные годы развала страны и сменившее их восстановление российской государственности.
Российские политики, деятели культуры и обычные жители столицы вспоминают о нем, как о ярком и смелом политике и настоящем градоначальнике, искренне любившим столицу и много сделавшим для ее развития.
Советский партийный и государственный деятель, российский политик, последний председатель Верховного Совета СССР, Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни. В 1990 возглавил Верховный Совет СССР после того, как Михаила Горбачева избрали президентом Советского Союза. 18 августа 1991 года отказался от предложения возглавить ГКЧП. С 29 августа 1991 года по декабрь 1992 года находился в следственном изоляторе "Матросская тишина", после чего он был освобожден под подписку о невыезде. Позже постановлением Государственной думы была объявлена амнистия для всех участников путча, уголовное дело было закрыто.
В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Госдумы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области, куда переизбирался в 1995 и 1999 годах, а с 1994 по 2000 годы входил в состав президиума ЦК КПРФ.
Не стало в этом году депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева, он скончался на 70-м году жизни. Ковалев начал службу в КГБ СССР в 1974 году, участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контингента Вооруженных сил СССР в Афганистане.
В октябре 1994 года был назначен заместителем директора Федеральной службы контрразведки России, курировал направления экономической безопасности и следствия. И.о. директора ФСБ России Ковалев стал в июне 1996 года, а позже в том же году – директором ведомства. В декабре 1999 года был избран в Государственную думу РФ III созыва. Переизбирался в 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.

Музыкальные потери

В возрасте 49 лет скончался в уходящем году вокалист британской группы Prodigy Кит Флинт, он был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.
Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы The Prodigy, в конце 1980-х годов. Первое время музыкант был танцором, в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat of the Land (1997). Пик популярности The Prodigy пришелся на середину 1990-х годов. Альбомы группы регулярно занимали первое место в британских чартах: Music For The Jilted Generation (1994), The Fat Of The Land (1997), Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), Their Law: The Singles 1990-2005 (2005), Invaders Must Die (2009) и The Day Is My Enemy (2015). Последний альбом группы No Tourists вышел в ноябре 2018 года.
Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
17 сентября, 16:41Культура
"Мы скучаем по тебе, брат": The Prodigy отметили 50 лет Кита Флинта
В декабре на 61-м году жизни скончалась вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Она ушла из жизни после продолжительной болезни: в начале 2000-х у Фредрикссон диагностировали рак, певица долгие годы боролась с болезнью.
Успех пришел к Фредрикссон в середине 80-х, после того как она выпустила два сольных альбома и в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Группа гастролировало по всему миру. Ее песни, среди которых "Listen to your heart" и "It must have been love" возглавляли мировые хит-парады. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов.
В уходящем году мир простился с известным французским композитором, пианистом, певцом Мишелем Леграном, он ушел из жизни в 86 лет. Легран известен, прежде всего, как автор музыки к фильмам, в частности, он работал над музыкой к картинам "Шербурские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967) , "Афера Томаса Крауна" (1968).
За свою карьеру, начавшуюся около 50 лет назад, он трижды становился лауреатом престижной кинопремии "Оскар". Так, в 1983 году он получил награду за песню, прозвучавшую в фильме "Йентл" с Барброй Стрейзанд в главной роли, а в 1968 году – за лучшую песню к фильму "Афера Томаса Крауна". Также он пять раз становился обладателем премии "Грэмми" и один раз был удостоен "Золотого глобуса". С ним работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф.
В российской музыке тоже потери. Неожиданной для поклонников стала кончина 35-летнего Кирилла Толмацкого – российского рэпера, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл. Певец скончался на гастролях от острой сердечной недостаточности, причиной которой стала врожденная болезнь.
Дебютный альбом Децла "Кто? ты", вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. За этот диск Децл получил премию Record 2000 в номинации "Дебют года". Клипы на песни с этого диска (такие, как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь") на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении и занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.
За время своей карьеры музыкант выпустил около десятка альбомов. Толмацкий также снимался в фильмах "Продается дача" (2005) и "Стоп! Снято! На Байкал" (2016).
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) на улице Комсомольская в центре Сочи
8 июня, 15:45Культура
Децл получил премию "Муз-ТВ" посмертно
Скоропостижно на 39-м году жизни скончалась певица Юлия Началова. Она была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта. Певице была проведена операция на ноге, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.
Популярность пришла к певице в юные годы, когда она одержала победу в популярном конкурсе "Утренняя звезда". В 1995 году вышел ее первый альбом "Ах, школа, школа!". В октябре 1995 года Юлия Началова завоевала гран-при международного вокального конкурса Big Apple-95. В этом же году снят ее первый клип на песню "Учитель". В 1998 году выпустила одну из самых известных своих песен и клип "Герой не моего романа". Артистка также снималась в кино.
Певец Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) ушел из жизни в возрасте 63 лет. Крис Кельми начал творческий путь в 1970-х годах, играл в таких группах, как "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и других. Наиболее известны его композиции "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Леди Блюз".
Знаменитый в СССР шансонье Вилли Токарев, чьи песни "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы", знали многие, ушел из жизни в августе в возрасте 84 лет. Токарев в 1974 году эмигрировал в США, где стал популярен среди эмигрантов, выступал в ресторанах на Брайтон-Бич. В 2005 году вернулся в Россию.

Утраты в мире моды

В феврале мир простился со знаменитым кутюрье Карлом Лагерфельдом.
Лагерфельд родился в Гамбурге, в 1952 году переехал в Париж. Карл Лагерфельд – один из первых "фрилансеров" в современной индустрии моды. Он работал между Францией, Италией, Англией и Германией, сотрудничая также с Krizia, Charles Jourdan и Valentino. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression, а с 1983 года он был художественным директором модного дома Chanel.
В 1987 году Карл Лагерфельд стал известен как фотограф, а в 1992 году он создал 60 красочных иллюстраций для классической сказки "Новое платье короля" Ганса Христиана Андерсена. Модельер был также дизайнером театральных костюмов, в том числе для миланского театра La Scala и парижской Opéra Bastille.
Паук и Карл Лагерфельд
2 июля, 14:00РИА Наука
Новый вид пауков из Австралии был назван в честь Карла Лагерфельда
Не стало в декабре модельера Эмануэля Унгаро, он скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщил портал France Info. Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.
В 1965 году совместно с художницей Соней Кнапп он открыл собственный дом моды во французской столице. Уже во время показа первой коллекции стало очевидно, что его фирменным стилем будут яркие цвета и смесь принтов. Он покинул мир моды в 2004 году. Одежду Унгаро носили такие известные женщины, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.
Известный во всем мире немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг скончался на 75-м году жизни. Петер Линдберг родился в Польше, в конце 1970-х годов переехал в Париж, где стала развиваться его карьера. Фотограф работал с известными топ-моделями и актрисами, среди которых Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяна Сорокко, Наталья Водянова и другие. Линдберг также работал над совместными проектами с такими модельерами, как Карл Лагерфельд и Джорджо Армани.

Первый в открытом космосе

Утрату в уходящем году понесла российская космонавтика в лице Алексея Леонова - первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос. Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леонов вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году, продолжительность выхода составила 18 минут. Этот полет считается одним из самых сложных в истории космонавтики. За 26 часов полета на борту "Восхода-2" произошло несколько серьезных аварий, которые могли стоить Леонову и его коллеге Павлу Беляеву жизни. Общая продолжительность полета в космос составила одни сутки два часа.

Потеря в журналистике

Известный российский журналист Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая в Москве. Как сообщал источник РИА Новости, Доренко ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По словам собеседника агентства, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП.
Свою журналистскую карьеру Доренко начинал на Гостелерадио СССР в 1985 году. После этого он в разные годы он был политическим обозревателем ВГТРК, ведущим программы "Вести", корреспондентом испанской службы новостей телеканала CNN, ведущим программы "Подробности" на канале РТР и "Версии" на первом канале "Останкино" и НТВ. С 6 сентября 2008 года по 1 июля 2013 года Сергей Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Русская служба новостей" (РСН). С 2014 года Сергей Доренко был главным редактором основанной им радиостанции "Говорит Москва".
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