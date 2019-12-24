Выбор РИА Новости: главные утраты 2019 года

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В уходящем году в России и в мире простились со многими яркими представителями театра и кино: ушли из жизни российские режиссеры Марк Захаров и В уходящем году в России и в мире простились со многими яркими представителями театра и кино: ушли из жизни российские режиссеры Марлен Хуциев Георгий Данелия , не стало классика мирового кинематографа Франко Дзеффирелли. Скончались актеры Владимир Этуш, Сергей Юрский, Элина Быстрицкая, Алексей Булдаков и Иван Бортник.

Понесла утраты зарубежная и российская музыка: не стало вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта, французского композитора Мишеля Леграна, вокалистки шведской группы Roxette Марии Фредрикссон, российского рэпера Децла и певицы Юлии Началовой. Мировая мода простилась со знаменитым кутюрье Карлом Лагерфельдом

Наука лишилась лауреата нобелевской премии Жореса Алферова и ректора СПБГУ Людмилы Вербицкой. Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов. В политике тоже потери: не стало экс-президента Франции Жака Ширака и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Утраты театра и кинематографа

В уходящем году мир простился с классиком мирового кинематографа, выдающимся итальянским режиссером кино и театра, сценаристом и художником Франко Дзеффирелли. Великий мастер ушел из жизни в Риме в возрасте 96 лет.

За время своей долгой карьеры режиссер осуществил оперные постановки в La Scala, Covent Garden, Венской опере, Римской опере, Metropolitan Opera и других знаменитых театрах мира.

Популярность режиссеру в кино принесли его экранизации произведений Шекспира "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). В числе его работ также получившие мировую известность фильмы "Бесконечная любовь", "Чай с Муссолини", "Каллас навсегда". Всего на его счету 18 фильмов, более 20 спектаклей и опер.

Не стало в этом году одного из старейших российских кинорежиссеров Марлена Хуциева, он скончался на 94 году жизни. Хуциев - общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

В числе его работ и такие фильмы, как "Весна на Заречной улице", "Июльский дождь", "Послесловие".

Ушел из жизни в этом году советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия, он скончался в возрасте 88 лет. Его дебютная картина "Сережа", снятая им в соавторстве с Игорем Таланкиным, вышла на экраны в 1960 году. Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве", которая вошла в историю отечественного кинематографа.

Несколько фильмов режиссера вошли в "золотой фонд" советского кинематографа. Это комедия "Мимино", благодаря главной роли в которой всесоюзную известность приобрел Вахтанг Кикабидзе, сатирическая комедия "Осенний марафон" и культовая фантастическая комедия "Кин-дза-дза!". Данелия также подарил зрителям фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Паспорт", "Орел и решка".

Осенью не стало выдающегося советского и российского театрального и кинорежиссера, художественного руководителя легендарного "Ленкома" Марка Захарова. Захаров ушел из жизни на 86-м году жизни в результате повторного воспаления легких.

У Захарова было много талантов: актер, режиссер театра и кино, но именно театр стал делом его жизни. Среди самых успешных работ режиссера - спектакли "Тиль", "В списках не значился", "Иванов", "Парень из нашего города", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Город миллионеров", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Захаров также стал автором незабываемых и любимых зрителями фильмов – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона".

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Более 60 лет актриса служила в Малом театре. Среди ролей в Малом театре – Лидия ("Бешеные деньги"), Глафира ("Волки и овцы"), Отрадина и Кручинина ("Без вины виноватые") Александра Островского, горьковские Юлия Филипповна ("Дачники"), Софья Марковна ("Старик"), Пелагея ("Фома Гордеев"), Анна Петровна ("Иванов"), Антона Чехова, герцогиня Мальборо ("Стакан воды") Эжена Скриба, Ксения Ивановна ("Палата") и Мартынова ("Главная роль") Самуила Алешина, Панова ("Любовь Яровая") Константина Тренева, Москалева ("Дядюшкин сон") Федора Достоевского и другие.

Всесоюзную славу артистке принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Элина Быстрицкая также снялась в таких фильмах как "Дачники", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Негасимое пламя", "Николай Бауман", "Семь дней после убийства", "Прощальные гастроли", "Бравые парни".

Ушел из жизни весной в возрасте 96 лет народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш. Более 70 лет он отдал слежению в Вахтанговском театре, где свою последнюю премьеру сыграл в 94 года. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и многие другие роли.

Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Народную любовь ему принесли, в том числе, комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Народного артиста России, ведущего актера театра Моссовета Сергея Юрского не стало в феврале, он скончался на 84-м году жизни. Еще будучи студентом, Юрский был принят в ленинградский Большой драматический театр (БДТ), где сыграл играл Чацкого в "Горе от ума", Дживола в "Карьере Артуро Уи", Тузенбаха в "Трех сестрах" другие роли. В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал работать в Театре имени Моссовета. Здесь он поставил спектакли "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Правда - хорошо, а счастье лучше" и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Похороны в Калифорнии" Рустама Ибрагимбекова, "Орнифль, или сквозной ветерок" Жана Ануя, "Предбанник" и "Полонез, или Вечер абсурда" Игоря Вацетиса. Играл в спектаклях "Тема с вариациями" (Игорь Михайлович, Дмитрий Николаевич), "Геда Габлер" (Тесман), "Последний посетитель" (Посетитель), "Орнифль, или Сквозной ветерок" (Орнифль) и других.

За свою жизнь артист сыграл около 50 ролей в кино. Широкою известность ему принесли Викниксор из "Республики ШКИД" и Остап Бендер из "Золотого теленка", но самой первой заметной ролью стал Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда".

В апреле на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков. В 1985-1992 годах Булдаков был актером Театра-студии при киностудии "Беларусьфильм", некоторое время работал во МХАТе имени М. Горького. Известность Алексею Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995). Картина была удостоена множества наград, в том числе "Кинотавр-95" и "Золотой Остап", а Алексей Булдаков за свою роль получил премию "Ника" (1995).

На 80-м году жизни скончался российский актер театра и кино Иван Бортник. В 1961-1967 годах Бортник был актером Театра имени Н.В. Гоголя (ныне Гоголь-центр), с 1967 года - в труппе Театра на Таганке. Актер снимался в фильмах "Чужие письма", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Родня", "Зеркало для героя", "Антикиллер". Большую популярность артисту принесла роль бандита Промокашки в киноленте Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Советский и российский актер Андрей Харитонов, сыгравший главную роль в фильме "Овод", скончался на 60-м году жизни. Он сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", "Вольный ветер" и другие. С 1984 по 1990 годы Харитонов был ведущим артистом Малого театра в Москве.

В уходящем году не стало американского актера Джеда Аллана, он скончался в США у себя дома на 85-м году жизни. Большинство зрителей запомнят его по роли СиСи Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара". Актер также снимался в сериалах "Лесси", "Коломбо", "Беверли-Хиллз, 90210" и других.

Потери в науке

Понесла утрату в уходящем году российская и мировая наука: на 89-м году жизни скончался Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Ученый получил Нобелевскую премию 2000 года по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Алферов был вице-президентом РАН с 1991 до 2017 года.

Открытия Алферова стали основой для создания современных электронных устройств, без которых уже немыслим современный мир: мобильных телефонов, проигрывателей компакт-дисков, оптоволоконной связи и многих других.

Алферов также был народным депутатом СССР с 1989 года по 1992 годы, с 1995 года был депутатом Государственной думы от фракции КПРФ. Проблемам науки и образования во время своей политической деятельности Алферов уделял немало внимания.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге в ноябре, ей было 83 года.

Вся профессиональная деятельность Вербицкой связана с университетом: здесь она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора. Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.

Утраты российской и мировой политики

В сентябре не стало экс-президента Франции Жака Ширака, руководившего страной с 1995 по 2007 годы. Выдающийся политик ушел из жизни в возрасте 86 лет в окружении близких. В связи с кончиной политика во Франции был объявлен национальный траур. Проститься с Шираком пришли не только тысячи французов, но и зарубежные политики, в числе иностранных лидеров был российский президент Владимир Путин.

Ширак начал свою политическую карьеру с работы в аппарате правительства Жоржа Помпиду в 1962 году, впоследствии был депутата Нацсобрания, работал в министерстве соцобеспечения, в разные годы был министром сельского хозяйства и главой МВД, а также мэром Парижа. Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией.

Утраты и в российской политике. В декабре ушел из жизни в возрасте 83 лет экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, причиной смерти бывшего московского градоначальника стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене.

Лужков возглавлял Москву 18 лет и считался одним из самых влиятельных политиков современной России. Он начал карьеру в системе городской власти еще в советские годы, в 1992 году после ухода в отставку Гавриила Попова сменил его на посту мэра и в должности градоначальника прошел смутные годы развала страны и сменившее их восстановление российской государственности.

Российские политики, деятели культуры и обычные жители столицы вспоминают о нем, как о ярком и смелом политике и настоящем градоначальнике, искренне любившим столицу и много сделавшим для ее развития.

Советский партийный и государственный деятель, российский политик, последний председатель Верховного Совета СССР, Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни. В 1990 возглавил Верховный Совет СССР после того, как Михаила Горбачева избрали президентом Советского Союза. 18 августа 1991 года отказался от предложения возглавить ГКЧП. С 29 августа 1991 года по декабрь 1992 года находился в следственном изоляторе "Матросская тишина", после чего он был освобожден под подписку о невыезде. Позже постановлением Государственной думы была объявлена амнистия для всех участников путча, уголовное дело было закрыто.

В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Госдумы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области, куда переизбирался в 1995 и 1999 годах, а с 1994 по 2000 годы входил в состав президиума ЦК КПРФ.

Не стало в этом году депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева, он скончался на 70-м году жизни. Ковалев начал службу в КГБ СССР в 1974 году, участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контингента Вооруженных сил СССР в Афганистане.

В октябре 1994 года был назначен заместителем директора Федеральной службы контрразведки России, курировал направления экономической безопасности и следствия. И.о. директора ФСБ России Ковалев стал в июне 1996 года, а позже в том же году – директором ведомства. В декабре 1999 года был избран в Государственную думу РФ III созыва. Переизбирался в 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.

Музыкальные потери

В возрасте 49 лет скончался в уходящем году вокалист британской группы Prodigy Кит Флинт, он был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.

Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы The Prodigy, в конце 1980-х годов. Первое время музыкант был танцором, в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat of the Land (1997). Пик популярности The Prodigy пришелся на середину 1990-х годов. Альбомы группы регулярно занимали первое место в британских чартах: Music For The Jilted Generation (1994), The Fat Of The Land (1997), Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), Their Law: The Singles 1990-2005 (2005), Invaders Must Die (2009) и The Day Is My Enemy (2015). Последний альбом группы No Tourists вышел в ноябре 2018 года.

В декабре на 61-м году жизни скончалась вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Она ушла из жизни после продолжительной болезни: в начале 2000-х у Фредрикссон диагностировали рак, певица долгие годы боролась с болезнью.

Успех пришел к Фредрикссон в середине 80-х, после того как она выпустила два сольных альбома и в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Группа гастролировало по всему миру. Ее песни, среди которых "Listen to your heart" и "It must have been love" возглавляли мировые хит-парады. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов.

В уходящем году мир простился с известным французским композитором, пианистом, певцом Мишелем Леграном, он ушел из жизни в 86 лет. Легран известен, прежде всего, как автор музыки к фильмам, в частности, он работал над музыкой к картинам "Шербурские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967) , "Афера Томаса Крауна" (1968).

За свою карьеру, начавшуюся около 50 лет назад, он трижды становился лауреатом престижной кинопремии "Оскар". Так, в 1983 году он получил награду за песню, прозвучавшую в фильме "Йентл" с Барброй Стрейзанд в главной роли, а в 1968 году – за лучшую песню к фильму "Афера Томаса Крауна". Также он пять раз становился обладателем премии "Грэмми" и один раз был удостоен "Золотого глобуса". С ним работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф.

В российской музыке тоже потери. Неожиданной для поклонников стала кончина 35-летнего Кирилла Толмацкого – российского рэпера, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл. Певец скончался на гастролях от острой сердечной недостаточности, причиной которой стала врожденная болезнь.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты", вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. За этот диск Децл получил премию Record 2000 в номинации "Дебют года". Клипы на песни с этого диска (такие, как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь") на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении и занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.

За время своей карьеры музыкант выпустил около десятка альбомов. Толмацкий также снимался в фильмах "Продается дача" (2005) и "Стоп! Снято! На Байкал" (2016).

Скоропостижно на 39-м году жизни скончалась певица Юлия Началова. Она была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта. Певице была проведена операция на ноге, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Популярность пришла к певице в юные годы, когда она одержала победу в популярном конкурсе "Утренняя звезда". В 1995 году вышел ее первый альбом "Ах, школа, школа!". В октябре 1995 года Юлия Началова завоевала гран-при международного вокального конкурса Big Apple-95. В этом же году снят ее первый клип на песню "Учитель". В 1998 году выпустила одну из самых известных своих песен и клип "Герой не моего романа". Артистка также снималась в кино.

Певец Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) ушел из жизни в возрасте 63 лет. Крис Кельми начал творческий путь в 1970-х годах, играл в таких группах, как "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и других. Наиболее известны его композиции "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Леди Блюз".

Знаменитый в СССР шансонье Вилли Токарев, чьи песни "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы", знали многие, ушел из жизни в августе в возрасте 84 лет. Токарев в 1974 году эмигрировал в США, где стал популярен среди эмигрантов, выступал в ресторанах на Брайтон-Бич. В 2005 году вернулся в Россию.

Утраты в мире моды

В феврале мир простился со знаменитым кутюрье Карлом Лагерфельдом.

Лагерфельд родился в Гамбурге, в 1952 году переехал в Париж. Карл Лагерфельд – один из первых "фрилансеров" в современной индустрии моды. Он работал между Францией, Италией, Англией и Германией, сотрудничая также с Krizia, Charles Jourdan и Valentino. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression, а с 1983 года он был художественным директором модного дома Chanel.

В 1987 году Карл Лагерфельд стал известен как фотограф, а в 1992 году он создал 60 красочных иллюстраций для классической сказки "Новое платье короля" Ганса Христиана Андерсена. Модельер был также дизайнером театральных костюмов, в том числе для миланского театра La Scala и парижской Opéra Bastille.

Не стало в декабре модельера Эмануэля Унгаро, он скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщил портал France Info. Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году совместно с художницей Соней Кнапп он открыл собственный дом моды во французской столице. Уже во время показа первой коллекции стало очевидно, что его фирменным стилем будут яркие цвета и смесь принтов. Он покинул мир моды в 2004 году. Одежду Унгаро носили такие известные женщины, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.

Известный во всем мире немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг скончался на 75-м году жизни. Петер Линдберг родился в Польше, в конце 1970-х годов переехал в Париж, где стала развиваться его карьера. Фотограф работал с известными топ-моделями и актрисами, среди которых Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяна Сорокко, Наталья Водянова и другие. Линдберг также работал над совместными проектами с такими модельерами, как Карл Лагерфельд и Джорджо Армани.

Первый в открытом космосе

Утрату в уходящем году понесла российская космонавтика в лице Алексея Леонова - первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос. Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.

Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леонов вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году, продолжительность выхода составила 18 минут. Этот полет считается одним из самых сложных в истории космонавтики. За 26 часов полета на борту "Восхода-2" произошло несколько серьезных аварий, которые могли стоить Леонову и его коллеге Павлу Беляеву жизни. Общая продолжительность полета в космос составила одни сутки два часа.

Потеря в журналистике

Известный российский журналист Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая в Москве. Как сообщал источник РИА Новости, Доренко ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По словам собеседника агентства, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП.