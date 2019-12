Выбор РИА Новости: главные утраты 2019 года

Утраты театра и кинематографа

Потери в науке

Утраты российской и мировой политики

Музыкальные потери

Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы The Prodigy, в конце 1980-х годов. Первое время музыкант был танцором, в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat of the Land (1997). Пик популярности The Prodigy пришелся на середину 1990-х годов. Альбомы группы регулярно занимали первое место в британских чартах: Music For The Jilted Generation (1994), The Fat Of The Land (1997), Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), Their Law: The Singles 1990-2005 (2005), Invaders Must Die (2009) и The Day Is My Enemy (2015). Последний альбом группы No Tourists вышел в ноябре 2018 года.