Утраты 2019 года

Первый в мире человек, побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В конце 1960-х Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым из тех, кто ступил на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку". А в 1975 году участвовал в полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке кораблей СССР и США.