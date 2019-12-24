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Утраты 2019 года
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РИА Новости

Утраты 2019 года

10:00 24.12.2019 (обновлено: 17:26 24.12.2019)
41388
Уходящий год ознаменовался невосполнимыми потерями для культуры и науки: не стало многих режиссеров, актеров, музыкантов, ученых. Личности, вошедшие в историю, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Юлия Началова попала в реанимацию в начале марта. В окружении певицы заявили, что она проходит обследование, а госпитализация связана с тем, что Началова, которой несколько лет назад диагностировали подагру, перенесла серьезные физические нагрузки из-за долгих съемок. Через некоторое время состояние 38-летней артистки резко ухудшилось, а 16 марта она умерла, не приходя в сознание. Остановку сердца спровоцировал воспалительный процесс.

Певица Юлия Началова
1 из 30

Юлия Началова попала в реанимацию в начале марта. В окружении певицы заявили, что она проходит обследование, а госпитализация связана с тем, что Началова, которой несколько лет назад диагностировали подагру, перенесла серьезные физические нагрузки из-за долгих съемок. Через некоторое время состояние 38-летней артистки резко ухудшилось, а 16 марта она умерла, не приходя в сознание. Остановку сердца спровоцировал воспалительный процесс.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 год, ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Бывший столичный градоначальник скончался в больнице, где ему должны были сделать плановую операцию. Причиной смерти стала аллергическая реакция.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
2 из 30

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 год, ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Бывший столичный градоначальник скончался в больнице, где ему должны были сделать плановую операцию. Причиной смерти стала аллергическая реакция.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости

Первый в мире человек, побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В конце 1960-х Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым из тех, кто ступил на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку". А в 1975 году участвовал в полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке кораблей СССР и США.

Космонавт Алексей Леонов в скафандре
3 из 30

Первый в мире человек, побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. В конце 1960-х Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым из тех, кто ступил на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку". А в 1975 году участвовал в полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке кораблей СССР и США.

© РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанк

Тело 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли в его доме в Эссексе утром 4 марта. В официальном заявлении группы говорилось, что музыкант покончил с собой. СМИ писали о том, что Флинт был в депрессии из-за расставания с женой. Следствие не установило точных обстоятельств смерти артиста, но обнаружило в его крови алкоголь, наркотики и лекарственные препараты.

Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
4 из 30

Тело 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли в его доме в Эссексе утром 4 марта. В официальном заявлении группы говорилось, что музыкант покончил с собой. СМИ писали о том, что Флинт был в депрессии из-за расставания с женой. Следствие не установило точных обстоятельств смерти артиста, но обнаружило в его крови алкоголь, наркотики и лекарственные препараты.

© РИА Новости / Евгений Филиппов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Режиссер Марлен Хуциев, принадлежащий к кинематографической эпохе 1960-х, скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его творчество — веха в истории отечественного кино. "Застава Ильича" и "Июльский дождь" Хуциева стали главными фильмами оттепели. А были еще "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май". Зрители полюбили эти картины за искреннюю доброту и внимание к человеку.

Режиссер Марлен Хуциев
5 из 30

Режиссер Марлен Хуциев, принадлежащий к кинематографической эпохе 1960-х, скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его творчество — веха в истории отечественного кино. "Застава Ильича" и "Июльский дождь" Хуциева стали главными фильмами оттепели. А были еще "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май". Зрители полюбили эти картины за искреннюю доброту и внимание к человеку.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске, ушел в гримерку, сел в кресло и потерял сознание. Врачи полчаса пытались реанимировать его, однако ничего не помогло. Музыканту, который ушел из жизни 3 февраля, было всего 35 лет.

Децл (Кирилл Толмацкий)
6 из 30

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске, ушел в гримерку, сел в кресло и потерял сознание. Врачи полчаса пытались реанимировать его, однако ничего не помогло. Музыканту, который ушел из жизни 3 февраля, было всего 35 лет.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лауреат Нобелевской премии по физике академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге 2 марта из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Работы Ученого открыли дорогу в эпоху цифровых технологий и послужили основой для создания многих электронных устройств, в том числе мобильных телефонов.

Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рабочем кабинете в Государственной Думе РФ
7 из 30

Лауреат Нобелевской премии по физике академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге 2 марта из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Работы Ученого открыли дорогу в эпоху цифровых технологий и послужили основой для создания многих электронных устройств, в том числе мобильных телефонов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ведущего актера театра имени Моссовета Сергея Юрского не стало 8 февраля. Больше 60 лет из своих 83 артист посвятил сцене. Фильмы, в которых он играл, вошли в "золотой фонд" отечественного кино. В памяти зрителей Юрский навсегда останется ироничным Остапом Бендером из "Золотого теленка", незаурядным Викниксором из "Республики ШКИД" и трогательным дядей Митей из комедии "Любовь и голуби".

Актер Сергей Юрский в сцене из спектакля Полеты с ангелом. Шагал в театре им. М.Н. Ермоловой
8 из 30

Ведущего актера театра имени Моссовета Сергея Юрского не стало 8 февраля. Больше 60 лет из своих 83 артист посвятил сцене. Фильмы, в которых он играл, вошли в "золотой фонд" отечественного кино. В памяти зрителей Юрский навсегда останется ироничным Остапом Бендером из "Золотого теленка", незаурядным Викниксором из "Республики ШКИД" и трогательным дядей Митей из комедии "Любовь и голуби".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Андрей Александров

Певец и композитор, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни. В 1974 году он переехал в США, несколько лет выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В конце восьмидесятых и начале девяностых приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию.

Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев
9 из 30

Певец и композитор, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни. В 1974 году он переехал в США, несколько лет выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В конце восьмидесятых и начале девяностых приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию.

© РИА Новости / Андрей Александров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народная артистка России Александра Назарова, которую зрители запомнили по ролям в фильмах "Принцесса на бобах", "А если это любовь?", сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада", умерла 20 августа на 80-м году жизни. У актрисы были проблемы с легкими, она несколько месяцев провела в больнице.

Актриса Александра Назарова
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Народная артистка России Александра Назарова, которую зрители запомнили по ролям в фильмах "Принцесса на бобах", "А если это любовь?", сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада", умерла 20 августа на 80-м году жизни. У актрисы были проблемы с легкими, она несколько месяцев провела в больнице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссера и основателя "Ленкома" Марка Захарова не стало 28 сентября. Театром, каждая постановка становилась событием, он руководил с 1973 года. "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Поминальная молитва" — об этих спектаклях говорили все. Фильмы Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" стали культовыми.

Режиссер, художественный руководитель Московского государственного театра Ленком Марк Захаров
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Режиссера и основателя "Ленкома" Марка Захарова не стало 28 сентября. Театром, каждая постановка становилась событием, он руководил с 1973 года. "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Поминальная молитва" — об этих спектаклях говорили все. Фильмы Захарова "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" стали культовыми.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского и вдова актера Олега Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. Снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многих других. Была профессором Школы-студии МХАТ.

Алла Покровская
12 из 30

Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского и вдова актера Олега Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. Снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многих других. Была профессором Школы-студии МХАТ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанк

Актер Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в Монголии. Причиной смерти 68-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В памяти зрителей Булдаков остался колоритным генералом Иволгиным из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки".

Актер Алексей Булдаков выступает на утреннем шоу Мурзилки LIVE на Авторадио в Москве
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Актер Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в Монголии. Причиной смерти 68-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В памяти зрителей Булдаков остался колоритным генералом Иволгиным из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки".

© РИА Новости / Виталий Безруких
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец и композитор Крис Кельми умер в первый день 2019 года. в последнее время медики часто приезжали к музыканту из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также приняла вызов, но певец умер до прибытия врачей.

Композитор и музыкант Крис Кельми в Москве
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Певец и композитор Крис Кельми умер в первый день 2019 года. в последнее время медики часто приезжали к музыканту из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также приняла вызов, но певец умер до прибытия врачей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Мудрый и самоироничный, он подарил зрителям любимые фильмы "Сережа", "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", стал классиком отечественного кино, но продолжал воспринимать успех как череду счастливых случайностей.

Георгий Данелия
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Режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Мудрый и самоироничный, он подарил зрителям любимые фильмы "Сережа", "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", стал классиком отечественного кино, но продолжал воспринимать успех как череду счастливых случайностей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Юрий Кавер

Композитор и пианист Гия Канчели умер второго октября в тбилисской больнице в возрасте 84 лет. Он писал симфонические, хоровые и камерные произведения, за которые получил множество наград. Широкому зрителю известен как автор музыки к фильмам Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Композитор Гия Канчели
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Композитор и пианист Гия Канчели умер второго октября в тбилисской больнице в возрасте 84 лет. Он писал симфонические, хоровые и камерные произведения, за которые получил множество наград. Широкому зрителю известен как автор музыки к фильмам Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

© РИА Новости / Юрий Кавер
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Долгие годы актриса служила в Малом театре и именно на этой сцене стала настоящей звездой. Она подарила отечественной культуре немало запоминающихся образов, главным из которых стала несравненная Аксинья в "Тихом Доне" Шолохова.

Актриса Элина Быстрицкая
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Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Долгие годы актриса служила в Малом театре и именно на этой сцене стала настоящей звездой. Она подарила отечественной культуре немало запоминающихся образов, главным из которых стала несравненная Аксинья в "Тихом Доне" Шолохова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Дирижер Марис Янсонс скончался 30 ноября в Петербурге на 77-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Маэстро учился у Евгения Мравинского и совершенствовался у Герберта фон Караяна, работал с ведущими оркестрами мира, преподавал в консерватории. В 2005 году получил "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

Дирижер Марис Янсонс
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Дирижер Марис Янсонс скончался 30 ноября в Петербурге на 77-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Маэстро учился у Евгения Мравинского и совершенствовался у Герберта фон Караяна, работал с ведущими оркестрами мира, преподавал в консерватории. В 2005 году получил "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / РИА Новости

Актер и режиссер Андрей Харитонов ушел из жизни 23 июня в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. Самой известной работой артиста стал Овод в одноименном фильме. Кроме того, Харитонов исполнил главные в картинах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"".

Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
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Актер и режиссер Андрей Харитонов ушел из жизни 23 июня в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. Самой известной работой артиста стал Овод в одноименном фильме. Кроме того, Харитонов исполнил главные в картинах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Голливудский актер Джед Аллан Браун, которого российские зрители запомнили по роли главы семейства Кэпвеллов в сериале "Санта-Барбара", ушел из жизни 9 марта. "Его особый дар заключался в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения", — отметил друг и коллега Брауна Эй Мартинес.

Актер Джед Аллан Браун, исполнявший роль СиСи в сериале Санта-Барбара
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Голливудский актер Джед Аллан Браун, которого российские зрители запомнили по роли главы семейства Кэпвеллов в сериале "Санта-Барбара", ушел из жизни 9 марта. "Его особый дар заключался в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения", — отметил друг и коллега Брауна Эй Мартинес.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни девятого декабря. С 2002 года она боролась с опухолью мозга. На следующий день после того, как стало известно о кончине певицы, одну из самых известных ее композиций исполняли на карильоне башни мэрии города Норрчепинг.

Вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
21 из 30

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни девятого декабря. С 2002 года она боролась с опухолью мозга. На следующий день после того, как стало известно о кончине певицы, одну из самых известных ее композиций исполняли на карильоне башни мэрии города Норрчепинг.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Москве девятого мая. Спасти его не удалось. Причиной смерти 59-летнего журналиста стал разрыв аорты. Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца, в 2016 году ему диагностировали аневризму.

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко на Московском мотофестивале
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Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Москве девятого мая. Спасти его не удалось. Причиной смерти 59-летнего журналиста стал разрыв аорты. Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца, в 2016 году ему диагностировали аневризму.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олицетворение моды Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Церемонию прощания с 85-летним кутюрье не устраивали. Лагерфельд считал неправильным обременять кого-нибудь своим телом после смерти. "Я просто хочу исчезнуть, как животные в девственном лесу", — говорил он. Все состояние модельер завещал кошке Шупетт, которую называл центром своего мира.

Карл Лагерфельд
23 из 30

Олицетворение моды Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Церемонию прощания с 85-летним кутюрье не устраивали. Лагерфельд считал неправильным обременять кого-нибудь своим телом после смерти. "Я просто хочу исчезнуть, как животные в девственном лесу", — говорил он. Все состояние модельер завещал кошке Шупетт, которую называл центром своего мира.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла 24 ноября. Она возглавила вуз в 1994-м, став первой женщиной-ректором. Входила в Совет при президенте по русскому языку, председательствовала в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, много лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин.

15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла 24 ноября. Она возглавила вуз в 1994-м, став первой женщиной-ректором. Входила в Совет при президенте по русскому языку, председательствовала в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, много лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в окружении родных. Он возглавлял страну 12 лет — с 1995 по 2007 годы — и был единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра. В день прощания с Шираком в память о нем прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — впервые после сильнейшего пожара.

Президент Франции Жак Ширак
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Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в окружении родных. Он возглавлял страну 12 лет — с 1995 по 2007 годы — и был единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра. В день прощания с Шираком в память о нем прозвонил самый большой колокол собора Парижской Богоматери — впервые после сильнейшего пожара.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Иван Бортник, известный зрителям по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Мусульманин" и "Зеркало для героя", умер 4 января на 80-м году. Актерскую карьеру он начинал в театре имени Гоголя, но большую часть жизни служил в театре на Таганке.

Актер Иван Бортник
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Иван Бортник, известный зрителям по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Мусульманин" и "Зеркало для героя", умер 4 января на 80-м году. Актерскую карьеру он начинал в театре имени Гоголя, но большую часть жизни служил в театре на Таганке.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов

Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля в Испании. Как установила испанская полиция, он покончил с собой. Вдова медиаменеджера Божена Рынска рассказала, что Малашенко страдал депрессией.

Политолог Игорь Малашенко
27 из 30

Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля в Испании. Как установила испанская полиция, он покончил с собой. Вдова медиаменеджера Божена Рынска рассказала, что Малашенко страдал депрессией.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мишель Легран умер в ночь на 24 февраля в собственном доме во Франции. Композитору было 86 лет. Он известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Работал над картинами "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и многими другими. Трижды становился лауреатом "Оскара", пять раз получал "Грэмми", был удостоен "Золотого глобуса".

Французский композитор Мишель Легран
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Мишель Легран умер в ночь на 24 февраля в собственном доме во Франции. Композитору было 86 лет. Он известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Работал над картинами "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и многими другими. Трижды становился лауреатом "Оскара", пять раз получал "Грэмми", был удостоен "Золотого глобуса".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Франко Дзеффирелли, который ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Вене и Риме, скончался 15 июня в возрасте 96 лет. Популярность ему принесли экранизации Шекспира, За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера.

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Фото Владимира Вяткина из серии Эхо Истории/Мировая культура в лицах
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Франко Дзеффирелли, который ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Вене и Риме, скончался 15 июня в возрасте 96 лет. Популярность ему принесли экранизации Шекспира, За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. На счету актера — роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Народный артист СССР Владимир Этуш на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника
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Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. На счету актера — роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяУмер Алексей ЛеоновУмер Марк ЗахаровУмер Жак ШиракАлександра Назарова (актриса)Франко ДзеффиреллиУмер Сергей ДоренкоУмерла Элина БыстрицкаяУмер Георгий ДанелияУмер Алексей БулдаковУмер Марлен ХуциевУмерла Юлия НачаловаУмер Владимир ЭтушУмер Жорес АлферовУмер Сергей ЮрскийУмер ДецлИван БортникМишель ЛегранПитер ЛиндбергЛюдмила ВербицкаяКрис КельмиАлексей БулдаковСергей ДоренкоМарис ЯнсонсАлексей ЛеоновГеоргий ДанелияИгорь МалашенкоАлла ПокровскаяЮлия НачаловаДецл (Кирилл Толмацкий)Сергей ЮрскийМарк ЗахаровМарлен ХуциевВладимир ЭтушЭлина БыстрицкаяЖорес АлферовЖак ШиракФото
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