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Разбившийся Су-57 планировали передать Минобороны, сообщил источник
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РИА Новости

Разбившийся Су-57 планировали передать Минобороны, сообщил источник

10:18 24.12.2019 (обновлено: 10:42 24.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57, потерпевший крушение во вторник в Хабаровском крае, был первой серийной машиной, которую планировалось передать военным 27 декабря, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Это была первая серийная машина, передача планировалась на 27 декабря", - сказал собеседник агентства.
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Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
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Крушение Су-57 в Хабаровском краеСу-57Воздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорацияРоссияХабаровский крайПроисшествия
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