На Новый год телеканалы покажут отреставрированную "Иронию судьбы"

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Архивное фото

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Мосфильм (1975) Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.

"По традиции "Новогоднюю ночь на Первом" снимают не в душных павильонах, а на открытом воздухе, поскольку даже самые яркие декорации никогда не сравнятся с видами предновогодней Москвы. Более полусотни музыкальных номеров снимались на фоне достопримечательностей столицы. Зрители Первого канала увидят залитую огнями канатную дорогу в Лужниках, ярмарку на Манежной, инновационный парк "Сколково", ажурный павильон "Казахстан" на ВДНХ , парящий мост в Зарядье – всего более 30 живописных локаций", - рассказали в пресс-службе Первого канала, добавив, что программа начнется в 22.30 мск.

Накануне праздничной ночи Первый покажет полюбившиеся многим фильмы. В 9.15 мск начнется цветная версия "Золушки", в 10.45 - "Карнавальная ночь", в 17.10 - "Служебный роман", в 19.40 - "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", в 21.00 - "Иван Васильевич меняет профессию". Кроме того, днем 31 декабря, с 12.15 мск, зрители Первого смогут увидеть "Главный Новогодний Концерт".

"Ближе к полуночи, предваряя бой курантов, когда страна провожает старый год, телеканал "Россия 1" соберет всех поющих, танцующих и пародирующих артистов в "Новогоднем параде звезд", чтобы вспомнить с юмором все самое интересное, что произошло с нами в уходящем году", - говорится в пресс-релизе ВГТРК.

В 00.00 мск 1 января, как отметили в пресс-службе "России 1" начнется "Новогодний голубой огонёк". Лариса Долина и Глеб Матвейчук исполнят "Пока часы 12 бьют", Дима Билан и Игорь Бутман – "Дорогие мои москвичи", а Юлия Караулова и Алексей Воробьев – "Люди встречаются". Трио Валерия Сюткина, Юлии Савичевой и Петра Дранги исполнят популярную песню "А снег идет", мелодии и ритмы зарубежной эстрады прозвучат в исполнении квартета Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Димы Билана и Сергея Лазарева, а "Одна снежинка" (Анастасия Гребенкина) выступает на льду под пение Льва Лещенко и Жасмин.

Кроме того, "Россия 1" впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве с более яркими и насыщенным цветами.

"В праздничную ночь на 1 января НТВ вернет Новый год туда, где его принято отмечать - в дома и квартиры! 31 декабря телеканал НТВ приглашает зрителей включиться в "Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса". Этот музыкальный проект остается верным своим традициям живого звука и теплого дружеского общения, гостей и участников ждут неожиданные музыкальные коллаборации и рок-н-ролльные аранжировки хитов", - говорится в пресс-релизе телеканала.

На "Новогоднем квартирнике", как отметили в пресс-службе НТВ, соберутся Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Тамара Гвердцители, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин, Сергей Галанин, Лариса Долина, Александр Маршал, Noize MC, а также "Чиж & Co", "Би-2", "Сплин", "Сурганова и оркестр", Animal Джаz, Juno17. Всего на сцену "Квартирника" в праздничную ночь выйдет 70 музыкантов.

Телезрителей "ТВ Центра" 31 декабря ждет масса интересных фильмов: легендарные "Укротительница тигров", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Морозко", пара серий нашего любимого детектива "Коломбо", а также трогательная мелодрама "Дедушка" с Сергеем Чонишвили в главной роли.

"Будут на "ТВ Центре" и юмористические программы – "Лион Измайлов. Курам на смех" и премьерный музыкальный "Новый год с доставкой на дом" с участием Тамары Гвердцители, Дениса Майданова, Анне Вески, Кати Лель, группы "На-На", Витаса, Евгения Петросяна, Елены Воробей, Ефима Шифрина и многих других", - говорится в пресс-релизе телеканала.

Программа "ТВ Центра" также включает официальное поздравление мэра Москвы Сергея Собянина.

"В 23.00, когда большинство из нас уже усядется за столы, стартует ставший таким любимым и традиционным для "ТВ Центра" "Новый год в прямом эфире"… Телезрителей ждут прямые включения с Поклонной горы, ВДНХ и, конечно, с главной площади страны - Красной", - говорится в сообщении.

После официальной части на "ТВ Центре", как добавили в пресс-службе, начнется киноночь. Отечественные комедии "Не может быть!", "Полосатый рейс", а также французский фильм "Невезучие" с Пьером Ришаром и Жераром Депардье будут транслироваться до самого утра.

Телеканал ТНТ, по данным пресс-службы вещателя, 31 декабря включил в сетку вещания Comedy Club Караоке-star, Новогодний выпуск шоу "Где логика?", праздничные выпуски шоу Comedy Woman, "Импровизация", "Студия СОЮЗ" и "Однажды в России". В 23.00 мск на телеканале начнется Новый год вместе с резидентами Comedy Club. А 1 и 2 января с 11.00 до 23.00 в эфире - традиционные марафоны этой развлекательной программы.

СТС с 22.50 мск 31 декабря начнет показ новогоднего выпуска "Шоу Уральских пельменей" "Елка, дети, два стола".

"В новом праздничном шоу "пельмени" расскажут, как спрятать бутылку, закусон и опохмелин в снежной бабе, проведут лекцию на тему "Как распознать алконоса", научат делать подарки в магазине "Все за 100 рублей" и покажут, почему Елена Малышева - идеальная жена в новогодний период… А вместо Деда Мороза и Снегурочки к зрителям заглянут воскресший Ленин с ящиком текилы, неунывающий Брежнев и вездесущий Кашпировский", - говорится в пресс-релизе СТС.