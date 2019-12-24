В ЛНР заявили о новой бронетехнике силовиков в жилых районах Донбасса

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила новые случаи появления бронетехники украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В ЛНР не раз заявляли о бронетехнике украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса. В частности, 21 декабря Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронированных машин вблизи участков отвода сил.
"Украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей", - сказал представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По его словам, разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в жилых районах Станицы Луганской, Попасной и Троицкого. "Данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - уточнили в пресс-службе.