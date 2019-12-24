Задержанные у Курил японские рыбаки вернулись на Хоккайдо

По данным ТВ, суда вошли в японский порт около 15.20 по местному времени (09.20 мск).

Пять судов были задержаны 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Курильск.