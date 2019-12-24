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Задержанные у Курил японские рыбаки вернулись на Хоккайдо
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РИА Новости

Задержанные у Курил японские рыбаки вернулись на Хоккайдо

10:03 24.12.2019
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© РИА Новости / Василий МалышевРыбаки ведут кошельковый лов сельди на Сахалине
Рыбаки ведут кошельковый лов сельди на Сахалине
© РИА Новости / Василий Малышев
Рыбаки ведут кошельковый лов сельди на Сахалине . Архивное фото
ТОКИО, 24 дек - РИА Новости. Японские рыболовные суда, задержанные ранее в декабре российскими пограничниками в водах южнокурильских островов за нарушение норм лова и отпущенные во вторник после уплаты штрафа, вернулись в порт приписки в городе Немуро на острове Хоккайдо, передает телеканал NHK.
Ранее во вторник Южно-Курильский районный суд признал капитанов пяти японских рыболовных судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в районе Курильской гряды, после оплаты штрафов их отпустили. Согласно данным пресс-службы погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, они незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов. Капитаны были оштрафованы на общую сумму 6,4 миллиона рублей.
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
05:51
На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
По данным ТВ, суда вошли в японский порт около 15.20 по местному времени (09.20 мск).
Пять судов были задержаны 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Курильск.
МИД Японии требовал от России скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо. В свою очередь, генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония считает неприемлемым задержание пяти своих судов.
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Пограничное управление ФСБ РФФСБ РФМИД Японии‎ЯпонияРоссияПроисшествия
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