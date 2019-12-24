Задержанные у Курил японские рыбаки вернулись на Хоккайдо

ТОКИО, 24 дек - РИА Новости. Японские рыболовные суда, задержанные ранее в декабре российскими пограничниками в водах южнокурильских островов за нарушение норм лова и отпущенные во вторник после уплаты штрафа, вернулись в порт приписки в городе Немуро на острове Хоккайдо, передает телеканал NHK.
Ранее во вторник Южно-Курильский районный суд признал капитанов пяти японских рыболовных судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в районе Курильской гряды, после оплаты штрафов их отпустили. Согласно данным пресс-службы погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, они незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов. Капитаны были оштрафованы на общую сумму 6,4 миллиона рублей.
По данным ТВ, суда вошли в японский порт около 15.20 по местному времени (09.20 мск).
Пять судов были задержаны 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Курильск.
МИД Японии требовал от России скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо. В свою очередь, генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония считает неприемлемым задержание пяти своих судов.