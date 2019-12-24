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На Урале ликвидировали нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов
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РИА Новости

На Урале ликвидировали нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов

10:00 24.12.2019 (обновлено: 10:13 24.12.2019)
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© Фото : ФСБ РоссииСотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле
© Фото : ФСБ России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле, сообщает ведомство во вторник.
"В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность троих жителей Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.
ФСБ и МВД РФ пресекли деятельность преступной группы по изготовлению и сбыту оружия
13 марта, 11:50
ФСБ задержала подпольных торговцев оружием
В отношении них следственным отделом УФСБ России возбуждены два уголовных дела по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", уточняет управление.
© Фото : ФСБ РоссииОружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле
© Фото : ФСБ России
Оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле
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ФСБ РФСвердловская областьНижний ТагилПроисшествия
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