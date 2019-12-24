На Урале ликвидировали нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов

"В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность троих жителей Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.