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Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом
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РИА Новости

Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом

09:49 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАндрей Травников
Андрей Травников
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
"Я наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась в связи с 31 декабря по всей стране. Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, в том числе, Новосибирской области, что губернатор какого либо соседнего региона и даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей Бердска", - сказал Травников комментируя инициативу.
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Он отметил, что губернатор или мэр может объявить выходной день только для своих коллег-чиновников, так как в целом это полномочия Госдумы РФ и правительства страны.
"Понимая, что, действительно, 31 декабря напряженный день, единственное, что я мог сделать, это обратиться к своим коллегам - руководителям предприятий разных уровней, что, действительно, у кого есть такая возможность, правильно было бы предоставить сотрудникам короткий день или выходной. Что касается моих коллег, то у нас нет такой возможности…" - сказал глава региона.
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Он отметил, что в конце года в правительстве области ведется огромная работа по приемке итогов реализации нацпроектов и не менее объемная работа по созданию условий для работ по их реализации в 2020 году.
"К сожалению, большинство моих коллег будут 31 декабря напряженно трудиться. Мое жизненное наблюдение - в каждом году есть два дня, когда тебе удается сделать наибольшее количество дел, когда ты отмечаешь наибольшую работоспособность - это 31 декабря и последний день перед отпуском", - добавил он.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого во многих российских регионах 31 декабря сделали выходным.
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Андрей ТравниковНовосибирская областьОбщество
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