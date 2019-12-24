Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом

НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.

"Я наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась в связи с 31 декабря по всей стране. Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, в том числе, Новосибирской области , что губернатор какого либо соседнего региона и даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей Бердска", - сказал Травников комментируя инициативу.

Он отметил, что губернатор или мэр может объявить выходной день только для своих коллег-чиновников, так как в целом это полномочия Госдумы РФ и правительства страны.

"Понимая, что, действительно, 31 декабря напряженный день, единственное, что я мог сделать, это обратиться к своим коллегам - руководителям предприятий разных уровней, что, действительно, у кого есть такая возможность, правильно было бы предоставить сотрудникам короткий день или выходной. Что касается моих коллег, то у нас нет такой возможности…" - сказал глава региона.

Он отметил, что в конце года в правительстве области ведется огромная работа по приемке итогов реализации нацпроектов и не менее объемная работа по созданию условий для работ по их реализации в 2020 году.

"К сожалению, большинство моих коллег будут 31 декабря напряженно трудиться. Мое жизненное наблюдение - в каждом году есть два дня, когда тебе удается сделать наибольшее количество дел, когда ты отмечаешь наибольшую работоспособность - это 31 декабря и последний день перед отпуском", - добавил он.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.