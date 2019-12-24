При пожаре в Тулуне погибли женщина и ребенок

Ситуация в пострадавшем от наводнения г. Тулун

ИРКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Пожилая женщина и восьмилетний ребенок погибли во время пожара в Тулуне, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

О пожаре в двухквартирном доме по улице Октябрьской города Тулуна очевидцы сообщили в пожарную охрану ранним утром во вторник. На момент прибытия пожарных подразделений горели веранда квартиры и кровля дома. До прибытия пожарных из квартиры через окно спаслась женщина.

"Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть. Спасшейся оказалась мама мальчика", - говорится в сообщении.

В течение получаса продолжалось тушение пожара. Еще в течение часа ликвидировали его последствия. Площадь повреждения составила 24 квадратных метра.