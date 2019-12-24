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При пожаре в Тулуне погибли женщина и ребенок
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РИА Новости

При пожаре в Тулуне погибли женщина и ребенок

09:37 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСитуация в пострадавшем от наводнения г. Тулун
Ситуация в пострадавшем от наводнения г. Тулун
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Пожилая женщина и восьмилетний ребенок погибли во время пожара в Тулуне, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
О пожаре в двухквартирном доме по улице Октябрьской города Тулуна очевидцы сообщили в пожарную охрану ранним утром во вторник. На момент прибытия пожарных подразделений горели веранда квартиры и кровля дома. До прибытия пожарных из квартиры через окно спаслась женщина.
Город Тулун
20 декабря, 19:24
В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
"Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть. Спасшейся оказалась мама мальчика", - говорится в сообщении.
В течение получаса продолжалось тушение пожара. Еще в течение часа ликвидировали его последствия. Площадь повреждения составила 24 квадратных метра.
В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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Иркутская областьТулунПроисшествия
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