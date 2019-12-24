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В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек
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РИА Новости

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

09:27 24.12.2019
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© РИА Новости / Константин ЩепинПолиция в Пекине
Полиция в Пекине
© РИА Новости / Константин Щепин
Полиция в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
"По согласованию с Верховным судом КНР народный суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун в соответствии с приказом о приведении в исполнение смертного приговора казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ", - сообщил суд в Weibo.
Двадцать четвертого апреля 2018 года в караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун вспыхнул пожар, жертвами инцидента стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы.
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