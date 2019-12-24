"Техмаш" лишится гендиректора

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Лепин покинет пост гендиректора боеприпасного концерна Владимир Лепин покинет пост гендиректора боеприпасного концерна "Техмаш" (входит госкорпорацию "Ростех"), компанию передадут в управление холдинга "Технодинамика", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

"В "Техмаше" ожидается смена руководства, Владимр Лепин покинет пост гендиректора в ближайшее время. Соответствующее решение одобрено правлением корпорации и принято набсоветом. Функции единоличного исполнительного органа передадут холдингу "Технодинамика", - сказали в Ростехе.

В концерн также входит субхолдинг "Сплав", специализирующийся на производстве реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем. Как пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, такое решение связано с непростым экономическим положением "Техмаша".

"Холдингу нужны перемены. В числе прочего необходимо оптимизировать управленческие расходы. На фоне снижения ГОЗ надо усиливать гражданский бизнес. Прогноз до 2022 года содержит существенные риски, ряд ключевых предприятий холдинга могут перейти в разряд убыточных. В этой ситуации привлечение внешней команды управленцев и запуск реформ - логичный шаг", - отметил он.

Леонков напомнил, что обновленная два года назад команда "Технодинамики" к 2018 году досрочно исполнила обязательства по федеральным целевым программам и гособоронзаказу, а также решила все задачи по импортозамещению.

Научно-производственный концерн "Техмаш" - холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.