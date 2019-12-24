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2019-12-24T09:48+0300
https://ria.ru/20191224/1562754765.html
"Техмаш" лишится гендиректора
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РИА Новости

"Техмаш" лишится гендиректора

09:03 24.12.2019 (обновлено: 09:48 24.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой концерна «Техмаш»Тульское предприятие "НПО "СПЛАВ" (входит в концерн "Ростеха" "Техмаш")
Тульское предприятие НПО СПЛАВ (входит в концерн Ростеха Техмаш)
© Фото : предоставлено пресс-службой концерна «Техмаш»
Тульское предприятие "НПО "СПЛАВ" (входит в концерн "Ростеха" "Техмаш"). Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Лепин покинет пост гендиректора боеприпасного концерна "Техмаш" (входит госкорпорацию "Ростех"), компанию передадут в управление холдинга "Технодинамика", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
"В "Техмаше" ожидается смена руководства, Владимр Лепин покинет пост гендиректора в ближайшее время. Соответствующее решение одобрено правлением корпорации и принято набсоветом. Функции единоличного исполнительного органа передадут холдингу "Технодинамика", - сказали в Ростехе.
В концерн также входит субхолдинг "Сплав", специализирующийся на производстве реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем. Как пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, такое решение связано с непростым экономическим положением "Техмаша".
"Холдингу нужны перемены. В числе прочего необходимо оптимизировать управленческие расходы. На фоне снижения ГОЗ надо усиливать гражданский бизнес. Прогноз до 2022 года содержит существенные риски, ряд ключевых предприятий холдинга могут перейти в разряд убыточных. В этой ситуации привлечение внешней команды управленцев и запуск реформ - логичный шаг", - отметил он.
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Леонков напомнил, что обновленная два года назад команда "Технодинамики" к 2018 году досрочно исполнила обязательства по федеральным целевым программам и гособоронзаказу, а также решила все задачи по импортозамещению.
Научно-производственный концерн "Техмаш" - холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.
"Технодинамика" объединяет 45 предприятий, которые специализируются на разработке, производстве и послепродажном обслуживании вооружения и военной техники, авиационных агрегатов, систем вооружения (блоки неуправляемых ракет для авиационной техники, противолодочных и противокорабельных пусковых установок, пусковых установок залпового огня, зенитных пусковых установок, реактивных систем залпового огня сухопутных войск), а также оказании услуг в области проектирования и строительства.
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Алексей ЛеонковВладимир ЛепинТехнодинамикаТехмашРостехРоссияЭкономика
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