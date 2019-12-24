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Власти Приморья назвали преимущества введения tax free в регионе
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РИА Новости

Власти Приморья назвали преимущества введения tax free в регионе

09:02 24.12.2019 (обновлено: 10:35 24.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Введение системы tax free в Приморье может увеличить покупательскую способность иностранных туристов, особенно в категории luxury-товаров, сообщил РИА Новости и.о. директора департамента туризма региона Владимир Щур.
В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал распоряжение о продлении действия системы tax free в ряде регионов РФ до 31 декабря 2020 года, в том числе в трех новых регионах: в Ленинградской области, Приморье и Хабаровском крае. Владивостокская таможня сообщила о готовности к работе системы tax free.
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"В 2019 году администрация Приморья продолжила работу по включению края в перечень регионов, где будет действовать схема возврата налога на добавленную стоимость tax free. И то, что Приморский край вошел в число пилотных субъектов, не может не радовать. Считаем, что введение системы tax free способно увеличить покупательскую способность иностранных туристов, особенно в категории товаров luxury-сегмента", - сказал Щур.
По его словам, это, в свою очередь, положительно скажется на объеме экспорта услуг категории "Поездки" - показателя регионального проекта "Экспорт услуг" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
"Так, например, по оценкам экспертов, за первые месяцы действия системы в столичных торговых центрах (ЦУМ) объем продаж товаров иностранным туристам, в частности из КНР, уже увеличился на 70%", - отметил собеседник.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу сейчас нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.
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ТуризмНовости - ТуризмЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевПриморский крайЭкономика
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