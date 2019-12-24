Власти Приморья назвали преимущества введения tax free в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Введение системы tax free в Введение системы tax free в Приморье может увеличить покупательскую способность иностранных туристов, особенно в категории luxury-товаров, сообщил РИА Новости и.о. директора департамента туризма региона Владимир Щур.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал распоряжение о продлении действия системы tax free в ряде регионов РФ до 31 декабря 2020 года, в том числе в трех новых регионах: в Ленинградской области, Приморье и Хабаровском крае. Владивостокская таможня сообщила о готовности к работе системы tax free.

"В 2019 году администрация Приморья продолжила работу по включению края в перечень регионов, где будет действовать схема возврата налога на добавленную стоимость tax free. И то, что Приморский край вошел в число пилотных субъектов, не может не радовать. Считаем, что введение системы tax free способно увеличить покупательскую способность иностранных туристов, особенно в категории товаров luxury-сегмента", - сказал Щур.

По его словам, это, в свою очередь, положительно скажется на объеме экспорта услуг категории "Поездки" - показателя регионального проекта "Экспорт услуг" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Так, например, по оценкам экспертов, за первые месяцы действия системы в столичных торговых центрах (ЦУМ) объем продаж товаров иностранным туристам, в частности из КНР, уже увеличился на 70%", - отметил собеседник.