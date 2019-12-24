В Афганистане при атаке на боевиков погибли семь военных

Как сообщило министерство, "террористы атаковали военную базу объединенных сил афганской армии и национального директората безопасности (NDS) в районе Давлат Абад провинции Балх".

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"В результате атаки семь афганских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также ранения получили трое сотрудников NDS", - говорится в сообщении.