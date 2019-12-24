Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T08:53+0300
https://ria.ru/20191224/1562754483.html
В Афганистане при атаке на боевиков погибли семь военных
https://cdn22.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_0:0:4640:2610_1036x0_80_0_0_538e217ea3f8b0178bbd70ba2c863451.jpg
РИА Новости

В Афганистане при атаке на боевиков погибли семь военных

08:53 24.12.2019
731
© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Семь афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков на военную базу в провинции Балх на севере страны, говорится в сообщении минобороны Афганистана в Twitter.
Как сообщило министерство, "террористы атаковали военную базу объединенных сил афганской армии и национального директората безопасности (NDS) в районе Давлат Абад провинции Балх".
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
13 ноября, 07:30
Число жертв взрыва у здания МВД Афганистана возросло до семи
"В результате атаки семь афганских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также ранения получили трое сотрудников NDS", - говорится в сообщении.
000014
Обсудить 2
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками
Вид на один из районов Норильска
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Крымский мост
Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Су-57
Двигатель Су-57 проверяли на максимальных режимах, заявил генерал
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния