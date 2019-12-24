В Афганистане при атаке на боевиков погибли семь военных

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Семь афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков на военную базу в провинции Балх на севере страны, говорится в сообщении минобороны Афганистана в Twitter.
Как сообщило министерство, "террористы атаковали военную базу объединенных сил афганской армии и национального директората безопасности (NDS) в районе Давлат Абад провинции Балх".
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"В результате атаки семь афганских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также ранения получили трое сотрудников NDS", - говорится в сообщении.
Unfortunately, the Terrorists attacked a joint military base of Afghan Army & #NDS in Khili Guli area of Dawlat Abad district of #Balkh. As a result of this attack 7 Afghan army were died and 3 others were wounded. Meanwhile, in this attack, 3 #NDS staff were also injured. #MOD— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) December 24, 2019