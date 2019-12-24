Индивидуальный учет мусора пока нецелесообразен, считает эксперт

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Внедрение индивидуального учета мусора - слишком затратная процедура с неочевидной экономической целесообразностью, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Большая тройка" Артем Седов.

"Система индивидуального учета стоит кучу денег, и экономические выгоды не настолько очевидны. По крайней мере, на данном этапе. Сначала надо выстроить процесс", - сообщил Седов.

"Если человек платит по нормативу, в любом случае, независимо от того, сколько отходов он образует, то он, конечно, не мотивирован образовывать меньше отходов. Но зато у него не возникает желания обмануть систему и кому-то подбросить свой мусор", - добавил он.

Эксперт пояснил, что теоретически учет по факту может быть организован, если снабдить каждого гражданина электронным ключом от контейнеров, но и это не будет избавлять того, что у одного образуется больше мусора, а у другого меньше.