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ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ
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РИА Новости

ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ

08:44 24.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 22 декабря украинские силовики два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 21 июля, однако не продержался и суток.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Вчера, 18:15
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"За 23 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
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