ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 22 декабря украинские силовики два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 23 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.