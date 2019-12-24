Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию

ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Деньги на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОСК) выделены, сообщил на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Ранее Минпромторг России предложил направить из бюджета 8,6 миллиарда рублей на финансовое оздоровление дальневосточных верфей, из которых Амурский судостроительный завод (АСЗ) может получить 7,1 миллиарда рублей, Хабаровский (ХСЗ) - 1,5 миллиарда.
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"Докапитализация Амурского судостроительного завода идет, но поскольку это предприятие оборонного значения, докапитализация идет по определенной схеме, не буду озвучивать. Но деньги выделены на 2020 и на 2021, и поступают", - сказал Фургал.
Он не уточнил сумму, которую получит АСЗ, но отметил, что "их необходимое количество для того, чтобы завод развивался и выполнял заказы".
Глава края добавил, что на Хабаровском судостроительном заводе докапитализации нет, но здесь вопрос будет решаться за счет получения и выполнения заказов.