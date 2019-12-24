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"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
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РИА Новости

"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги

08:35 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Центры госуслуг "Мои документы" подвели итоги работы за 2019 год, список самых популярных услуг для москвичей публикует сайт мэра столицы.
С начала 2019 года горожане обратились в центры госуслуг более 24 миллионов раз.
"Самой востребованной в этом году стала услуга по предоставлению информации жилищного учета. С просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и другие данные горожане обращались свыше 2,8 миллиона раз", - говорится в сообщении.
На втором месте оказалась услуга по оформлению и выдаче социальной карты. По ней специалисты приняли около 2,5 миллиона обращений. На третьем месте - услуга по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей, за ней в "Мои документы" обратились более 2,1 миллиона раз.
Сквер на проспекте Мира в Липецке
5 апреля, 14:05Липецкая область
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Отмечается, что сегодня в офисах предоставляют свыше 270 госуслуг. Из них 98% можно получить вне зависимости от района, в котором человек постоянно зарегистрирован.
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МоскваОбщество
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