"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Центры госуслуг "Мои документы" подвели итоги работы за 2019 год, список самых популярных услуг для москвичей публикует Центры госуслуг "Мои документы" подвели итоги работы за 2019 год, список самых популярных услуг для москвичей публикует сайт мэра столицы

С начала 2019 года горожане обратились в центры госуслуг более 24 миллионов раз.

"Самой востребованной в этом году стала услуга по предоставлению информации жилищного учета. С просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и другие данные горожане обращались свыше 2,8 миллиона раз", - говорится в сообщении.

На втором месте оказалась услуга по оформлению и выдаче социальной карты. По ней специалисты приняли около 2,5 миллиона обращений. На третьем месте - услуга по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей, за ней в "Мои документы" обратились более 2,1 миллиона раз.