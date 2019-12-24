Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек

КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Вторая за неделю авария на Троицком групповом водоводе оставила без воды 160 тысяч человек в Вторая за неделю авария на Троицком групповом водоводе оставила без воды 160 тысяч человек в Новороссийске Геленджике и Крымском районе, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 05.10 мск 24 декабря поступило сообщение от ОД ЕДДС Крымского района о том, что произошел порыв на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тысяч человек в 4 населенных пунктах в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике, более 6400 жилых домов. По состоянию на 7.00 мск место порыва обнаружено, проводятся земляные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подвоза воды населению организованно 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды. В МО Крымский район организован оперативный штаб по ликвидации аварии. Для уточнения обстановки на место отправлена оперативная группа Крымского пожарно-спасательного гарнизона. В ГУМЧС по региону развернут оперативный штаб. Для устранения аварии привлечено 64 человека 29 единиц техники.

До этого повлекший аналогичные последствия порыв магистрального водовода произошел в минувшее воскресенье в Крымском районе возле хутора Новотроицкий. Ряд школ и детских садов Крымска из-за аварии на Троицком водоводе в понедельник не работали. Авария была устранена к полудню понедельника.