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Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
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РИА Новости

Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек

08:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Водопроводный кран. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Вторая за неделю авария на Троицком групповом водоводе оставила без воды 160 тысяч человек в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 05.10 мск 24 декабря поступило сообщение от ОД ЕДДС Крымского района о том, что произошел порыв на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тысяч человек в 4 населенных пунктах в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике, более 6400 жилых домов. По состоянию на 7.00 мск место порыва обнаружено, проводятся земляные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для подвоза воды населению организованно 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды. В МО Крымский район организован оперативный штаб по ликвидации аварии. Для уточнения обстановки на место отправлена оперативная группа Крымского пожарно-спасательного гарнизона. В ГУМЧС по региону развернут оперативный штаб. Для устранения аварии привлечено 64 человека 29 единиц техники.
До этого повлекший аналогичные последствия порыв магистрального водовода произошел в минувшее воскресенье в Крымском районе возле хутора Новотроицкий. Ряд школ и детских садов Крымска из-за аварии на Троицком водоводе в понедельник не работали. Авария была устранена к полудню понедельника.
Водопроводный кран
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Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в августе приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.
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МЧС РФКрымскКраснодарский крайПроисшествия
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