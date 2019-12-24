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Роскачество проверило китайские фейеверки
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РИА Новости

Роскачество проверило китайские фейеверки

08:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСалют
Салют
© РИА Новости / Илья Питалев
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Салют. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество по итогам проверки наиболее популярных китайских фейерверков не обнаружило нарушений параметров качества и безопасности этих изделий, говорится в сообщении организации.
"Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 децибел", - сообщается в пресс-релизе Роскачества. Несоответствия были обнаружены только в одном товаре, фактическое время работы которого оказалось примерно на 5 секунд меньше заявленного.
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Эксперты Роскачества исследовали товары 10 наиболее популярных торговых марок по 32 показателям качества и безопасности: в частности, на стойкость к климатическим условиям, безопасность транспортировки, восприимчивость к удару при падении с разной высоты. Образцы были закуплены на онлайн-площадках и в точках продаж, их стоимость варьировалась от 550 до 1999 рублей.
Время работы салютных батарей никак не зависело от их цены: например, изделие стоимостью 550 рублей проработало 25,7 секунды, а салют за 1090 рублей – 24,5 секунды, отмечается в сообщении. Схожая ситуация и в отношении уровня освещенности: минимальный уровень в 3,8% был у фейерверка стоимостью 1200 рублей и продолжительность работы 29 секунд, а максимальный (10,6%) уровень показал фейерверк за 1686 рублей, который работал 32 секунды.
Эксперты обращают внимание, что изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия применять категорически запрещено. Но если батарея выпала из рук, то есть примерно с высоты 1,5 метра, ее можно запускать без опаски; тем не менее, при падении с большой высоты, например с 12 метров, запрет на использование остается.
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РоскачествоКитайРоссияОбщество
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