Роскачество проверило китайские фейеверки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество по итогам проверки наиболее популярных китайских фейерверков не обнаружило нарушений параметров качества и безопасности этих изделий, говорится в сообщении организации

"Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 децибел", - сообщается в пресс-релизе Роскачества. Несоответствия были обнаружены только в одном товаре, фактическое время работы которого оказалось примерно на 5 секунд меньше заявленного.

Эксперты Роскачества исследовали товары 10 наиболее популярных торговых марок по 32 показателям качества и безопасности: в частности, на стойкость к климатическим условиям, безопасность транспортировки, восприимчивость к удару при падении с разной высоты. Образцы были закуплены на онлайн-площадках и в точках продаж, их стоимость варьировалась от 550 до 1999 рублей.

Время работы салютных батарей никак не зависело от их цены: например, изделие стоимостью 550 рублей проработало 25,7 секунды, а салют за 1090 рублей – 24,5 секунды, отмечается в сообщении. Схожая ситуация и в отношении уровня освещенности: минимальный уровень в 3,8% был у фейерверка стоимостью 1200 рублей и продолжительность работы 29 секунд, а максимальный (10,6%) уровень показал фейерверк за 1686 рублей, который работал 32 секунды.