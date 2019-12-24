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В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
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РИА Новости

В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма

08:30 24.12.2019
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© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
Крым. Ялта. Вид на набережную. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Средства перераспределенной федеральной целевой программы (ФЦП)  развития Крыма и Севастополя перераспределены с акцентом на развитие муниципальной инфраструктуры, сказал руководитель дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития РФ Андрей Никитченко.
"Корректировка расширила логику и диапазон программы. Во-первых, был сделан акцент на развитии муниципальной инфраструктуры, в программу было включено 88 новых объектов. Во-вторых, было предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик: создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, создания в Западном Крыму нового туристического кластера с нуля", - сказал Никитченко в интервью РИА Новости Крым.
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В последней редакции программы, утвержденной постановлением правительства России 12 декабря, были вновь перераспределены средства, при этом некоторые объекты вышли из экспертизы со снижением стоимости, некоторые – с увеличением, сказал Никитченко.
"Например, больница скорой медицинской помощи в Севастополе стоила 6,7 млрд рублей, после экспертизы стоимость увеличилась до 8,6 млрд рублей, а стоимость работ по рекультивации ТКО в Керчи, наоборот, снизилась почти на 430 млн рублей", - добавил он.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило Федеральную целевую программу (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года действие ФЦП продлили до 2022 года, увеличив финансирование. Сегодня оно составляет более 960 миллиардов рублей почти 900 объектов и мероприятий.
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