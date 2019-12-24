В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Средства перераспределенной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя перераспределены с акцентом на развитие муниципальной инфраструктуры, сказал руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко. Средства перераспределенной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя перераспределены с акцентом на развитие муниципальной инфраструктуры, сказал руководитель дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития РФ

"Корректировка расширила логику и диапазон программы. Во-первых, был сделан акцент на развитии муниципальной инфраструктуры, в программу было включено 88 новых объектов. Во-вторых, было предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик: создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, создания в Западном Крыму нового туристического кластера с нуля", - сказал Никитченко в интервью РИА Новости Крым.

В последней редакции программы, утвержденной постановлением правительства России 12 декабря, были вновь перераспределены средства, при этом некоторые объекты вышли из экспертизы со снижением стоимости, некоторые – с увеличением, сказал Никитченко.

"Например, больница скорой медицинской помощи в Севастополе стоила 6,7 млрд рублей, после экспертизы стоимость увеличилась до 8,6 млрд рублей, а стоимость работ по рекультивации ТКО в Керчи, наоборот, снизилась почти на 430 млн рублей", - добавил он.