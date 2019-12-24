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В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
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РИА Новости

В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста

08:25 24.12.2019
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© REUTERS / Adnan AbidiМужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
© REUTERS / Adnan Abidi
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 139 человек, большинство из которых - студенты, были задержаны за минувшие сутки полицией в центральных районах Нью-Дели за попытки провести акции протеста против новых поправок к закону о гражданстве, пишет газета Times of India.
Согласно этим данным, большая часть задержанных - женщины. Все они были отпущены на свободу к вечеру того же дня. Полиция указывает, что задержания были вынужденной мерой, поскольку в городе введён запрет на массовые собрания и демонстрации. Нарушение этого запрета влечёт за собой уголовную ответственность и крупные штрафы.
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Помимо столицы демонстрации против нового закона о гражданстве продолжаются и в других городах Индии. Кроме того, индийские студенты, обучающиеся в иностранных вузах, а также представители индийских общин за рубежом за прошедшие двое суток провели крупные акции протеста в таких городах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Токио, Мельбурн, Амстердам и других.
Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу, предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения. Протесты на этой почве продолжаются в Индии уже почти две недели.
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