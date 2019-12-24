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Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
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РИА Новости

Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву

08:22 24.12.2019
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© Фото : страница "Крымский мост" в FacebookКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница "Крымский мост" в Facebook
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина заявила, что полноценный запуск Крымского моста стал уроком киевской власти, пытавшейся разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента РФ в Крым, в рамках которой состоялось открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. В МИД заявили, что российская сторона построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Российской стороне была передана соответствующая нота протеста.
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"Открытие Крымского моста – это великое событие не только для Крыма, но и всего мира в целом. Это доказательство и урок тем представителям киевской власти, которые думали, что прервав железнодорожное сообщение, мы будем отрезаны от внешнего мира, и у нас возникнут серьезные трудности. Они ошиблись, если считали, что с крымчанами можно говорить с помощью давления, силы и шантажа", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, с запуском железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив Крым полностью преодолел транспортную блокаду региона, устроенную киевским властями в конце 2014 года, когда в одностороннем порядке было прервано движение поездов.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
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Крымский мостМИД УкраиныВладимир ПутинСимферопольКрымВ мире
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