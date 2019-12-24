Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву

"Открытие Крымского моста – это великое событие не только для Крыма, но и всего мира в целом. Это доказательство и урок тем представителям киевской власти, которые думали, что прервав железнодорожное сообщение, мы будем отрезаны от внешнего мира, и у нас возникнут серьезные трудности. Они ошиблись, если считали, что с крымчанами можно говорить с помощью давления, силы и шантажа", - сказала РИА Новости Гридчина.