Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Строительство Строительство Крымского моста в числе 280 объектов и мероприятий федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя завершено, в работе находятся более 550 объектов программы, сообщил глава дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития РФ Андрей Никитченко

"280 объектов и мероприятий программы уже завершены. Это Крымский мост, энергомост, магистральный газопровод, две новые ПГУ-ТЭС, из социальной сферы – медицинский центр в Ялте, сеть фельдшерско-акушерских пунктов, 20 детских садов, 3 школы. 552 объекта и мероприятия находятся на той или иной стадии реализации, остальные 59 стартуют в ближайшем будущем", - сказал Никитченко в интервью РИА Новости Крым.

Финансирование программы с 2014 года по 2019 год увеличилось более чем на 40% и сейчас охватывает 891 объект, общий объем - 961,2 миллиарда рублей, сказал Никитченко. В 2019 году были завершены работы на 42 объектах программы, из которых 23 - в Крыму, 8 - в Севастополе, 11 - реализуемые федеральными органами власти.

"Самые значимые завершенные объекты этого года, конечно, железнодорожная часть Крымского моста и выведенные на полную мощность Балаклавская и Таврическая ПГУ-ТЭС", - добавил Никитченко.