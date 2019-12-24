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Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
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РИА Новости

Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП

08:17 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Строительство Крымского моста в числе 280 объектов и мероприятий федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя завершено, в работе находятся более 550 объектов программы, сообщил глава дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития РФ Андрей Никитченко.
"280 объектов и мероприятий программы уже завершены. Это Крымский мост, энергомост, магистральный газопровод, две новые ПГУ-ТЭС, из социальной сферы – медицинский центр в Ялте, сеть фельдшерско-акушерских пунктов, 20 детских садов, 3 школы. 552 объекта и мероприятия находятся на той или иной стадии реализации, остальные 59 стартуют в ближайшем будущем", - сказал Никитченко в интервью РИА Новости Крым.
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Финансирование программы с 2014 года по 2019 год увеличилось более чем на 40% и сейчас охватывает 891 объект, общий объем - 961,2 миллиарда рублей, сказал Никитченко. В 2019 году были завершены работы на 42 объектах программы, из которых 23 - в Крыму, 8 - в Севастополе, 11 - реализуемые федеральными органами власти.
"Самые значимые завершенные объекты этого года, конечно, железнодорожная часть Крымского моста и выведенные на полную мощность Балаклавская и Таврическая ПГУ-ТЭС", - добавил Никитченко.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило Федеральную целевую программу (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года действие ФЦП продлили до 2022 года, увеличив финансирование. Сегодня оно составляет более 960 миллиардов рублей на почти 900 объектов и мероприятий.
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