В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Евросоюзу пора прекратить вести политическую игру вокруг строительства моста через Евросоюзу пора прекратить вести политическую игру вокруг строительства моста через Керченский пролив и отойти от политики двойных стандартов, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

"Пора прекратить вести политическую и дипломатическую игру вокруг Крымского моста , в целях получить какие-то баллы и бонусы. Строительство моста через Керченский пролив – это историческое событие, и это нужно признать. Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, ЕС фактически демонстрирует своей позицией политику двойных стандартов.