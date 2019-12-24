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В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
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РИА Новости

В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

08:15 24.12.2019 (обновлено: 10:18 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Евросоюзу пора прекратить вести политическую игру вокруг строительства моста через Керченский пролив и отойти от политики двойных стандартов, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".
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"Пора прекратить вести политическую и дипломатическую игру вокруг Крымского моста, в целях получить какие-то баллы и бонусы. Строительство моста через Керченский пролив – это историческое событие, и это нужно признать. Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, ЕС фактически демонстрирует своей позицией политику двойных стандартов.
"Есть примеры, когда европейцы радовались подобным инфраструктурным прорывам (строительство Эресуннского моста между Данией и Швецией), а сегодня они почему-то сожалеют. Все это политика двойных стандартов. Сложно такие прорывные вещи, как строительство моста, оценивать со знаком минус, поэтому заявление ЕС продиктовано не иначе, как злым умыслом", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.
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Крымский мостЕвросоюзВладимир ПутинКрымУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Если собираются платить Украине не понятно за что 3 млрд. $ , то кто ж прекратит? тут наоборот всем дали понять, что Россия готова платить и будут искать всё больше и больше вариантов. Уверен и за мост заплатим, и за корабли потом якобы за оккупацию Донбасса, за его восстановление платить будем, и много за что ещё. Раз начали доить , то уже не остановятся и не только Украинцы. Это ж надо додуматься, вся Европа ополчилась, а мы в Гаагских, да Стокгольмских судах судимся смех и грех. басня Крылова Волки и овцы прям.
24 декабря, 09:13
Чирков Сергей
153839673
Еэсовцев жаба душит..😂
24 декабря, 08:20
skalin26
15471112
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