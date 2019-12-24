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Культура
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Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
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РИА Новости

Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января

07:57 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сцена шоу "Голос". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Финал восьмого сезона шоу "Голос" на Первом канале состоится 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
"Голос", финал, 1 января в 21.35, прямой эфир на Первом канале. В решающую стадию конкурса выходят четыре исполнителя - сильнейшие в своих командах. Голосуют только зрители, и именно они назовут в прямом эфире имя лучшего голоса страны", - говорится в пресс-релизе.
Зрительское голосование, по данным пресс-службы, проводится по схеме "1 этап - 1 голос". Доход от голосования будет направлен на благотворительные цели. Ведущий проекта - Дмитрий Нагиев.
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