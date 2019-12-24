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В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
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РИА Новости

В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье

07:28 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановМаленький остров на южной оконечности Суматры
Маленький остров на южной оконечности Суматры
© РИА Новости / Михаил Цыганов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автобус упал в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра, 24 человека погибли, 16 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу отдела информации агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.
Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в округе Пагар-Алам. Автобус перевозил 40 человек.
Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Он добавил, что у всех 16 пострадавших серьезные ранения, в связи с чем число жертв может увеличиться.
Гватемала. Архивное фото
21 декабря, 23:32
Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек
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Южная СуматраИндонезияПроисшествияВ мире
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