СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения

МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в военный госпиталь на юго-западе Бразилиа после неудачного падения в своей резиденции - Дворце Алворада, сообщают местные СМИ.

По данным издания, после инцидента президента осмотрели медики, которые приняли решение доставить президента в больницу. Компьютерная томография черепа не обнаружила изменений, однако Болсонару останется под наблюдением врачей на 6-12 часов.

Министр безопасности Аугусту Хелену, сопровождавший Болсонару, сообщил, что с президентом "всё в порядке, однако ночь он должен провести в медицинском учреждении".