Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T07:41+0300
https://ria.ru/20191224/1562752525.html
СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
https://cdn22.img.ria.ru/images/156091/63/1560916364_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_a9657125188662e7e4622a374c6409fc.jpg
РИА Новости

СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения

07:22 24.12.2019 (обновлено: 07:41 24.12.2019)
385
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в военный госпиталь на юго-западе Бразилиа после неудачного падения в своей резиденции - Дворце Алворада, сообщают местные СМИ.
"Президент, по неофициальным данным, поскользнулся в ванной Дворца Алворада", - говорится в материале Folha de Sao Paolo.
По данным издания, после инцидента президента осмотрели медики, которые приняли решение доставить президента в больницу. Компьютерная томография черепа не обнаружила изменений, однако Болсонару останется под наблюдением врачей на 6-12 часов.
Министр безопасности Аугусту Хелену, сопровождавший Болсонару, сообщил, что с президентом "всё в порядке, однако ночь он должен провести в медицинском учреждении".
Здоровье президента Бразилии внушает беспокойство гражданам после пережитого в 2018 году нападения с ножом, за которым последовали четыре хирургических вмешательства. Ранее в декабре он прошел обследование по подозрению в онкологическом заболевании кожи, которое показало отрицательный результат.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
22 декабря, 01:06
Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
081101
Обсудить 0
Жаир БолсонаруБразилиаБразилияВ мире
Рекомендуем
Полиция в Мексике
В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
Маленький остров на южной оконечности Суматры
В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
Столица Южной Осетии город Цхинвал
В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Сборка спутника Метеор-М
Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Истребитель Т-50
Названы основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае
Истребитель Т-50
Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
Многофункциональный истребитель Су-57
ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Моралес уверен в победе своего кандидата в первом туре
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД КНР заявил, что Китай и Евросоюз не враги и не противники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния