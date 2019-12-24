СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения

МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в военный госпиталь на юго-западе Бразилиа после неудачного падения в своей резиденции - Дворце Алворада, сообщают местные СМИ.
"Президент, по неофициальным данным, поскользнулся в ванной Дворца Алворада", - говорится в материале Folha de Sao Paolo.
По данным издания, после инцидента президента осмотрели медики, которые приняли решение доставить президента в больницу. Компьютерная томография черепа не обнаружила изменений, однако Болсонару останется под наблюдением врачей на 6-12 часов.
Министр безопасности Аугусту Хелену, сопровождавший Болсонару, сообщил, что с президентом "всё в порядке, однако ночь он должен провести в медицинском учреждении".
Здоровье президента Бразилии внушает беспокойство гражданам после пережитого в 2018 году нападения с ножом, за которым последовали четыре хирургических вмешательства. Ранее в декабре он прошел обследование по подозрению в онкологическом заболевании кожи, которое показало отрицательный результат.
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