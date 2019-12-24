Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Истребитель Т-50 потерпел крушение в Хабаровском крае во время испытания двигателя, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.
"Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", - сказал собеседник.
По его словам, данных о состоянии пилота пока нет.
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