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Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
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РИА Новости

Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае

07:13 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИстребитель Т-50
Истребитель Т-50
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Истребитель Т-50. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Истребитель Т-50 потерпел крушение в Хабаровском крае во время испытания двигателя, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.
"Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", - сказал собеседник.
По его словам, данных о состоянии пилота пока нет.
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Т-50Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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