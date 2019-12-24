В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере

В октябре Гарсия задерживался сотрудниками генпрокуратуры Оахаки по подозрению в соучастии в похищении людей, однако был в итоге обвинен в незаконном владении оружием и оправдан судом. Сам Гарсия заявлял ранее, что подвергается преследованию.