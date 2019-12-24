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В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
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РИА Новости

В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере

07:01 24.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция в Мексике
Полиция в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Группа убийц ворвалась на рождественский вечер в мексиканском городке Халапа-де-Диас на юге Мексики и застрелила шесть человек, включая мэра этого города, сообщает издание Sol de Mexico.
"Вооруженная группа ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также главу муниципалитета", - говорится в материале издания, гибель чиновников подтвердил в Twitter сенатор Саломон Хара.
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По информации местных СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре штата, в результате стрельбы погибли шесть человек, по предварительной версии, судя по характеру нападения, целью атаки был именно мэр городка Халапа-де-Диас в штате Оахака, который вместе с семьёй и коллегами находился в муниципальном центре DIF.
Место преступления оцеплено сотрудниками нацгвардии и прокуратуры, проводятся следственные действия.
В октябре Гарсия задерживался сотрудниками генпрокуратуры Оахаки по подозрению в соучастии в похищении людей, однако был в итоге обвинен в незаконном владении оружием и оправдан судом. Сам Гарсия заявлял ранее, что подвергается преследованию.
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