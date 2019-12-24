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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T06:38+0300
https://ria.ru/20191224/1562752167.html
Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_265:0:2985:1530_1036x0_80_0_0_dc4b3d19f7b64f482ad2b26fd567d3dc.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии

06:38 24.12.2019
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© SANAСирийский военный
Сирийский военный
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
ДАМАСК, 24 дек - РИА Новости. Сирийская армия, освободив от боевиков ключевой город Маарет-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб, усилит давление на террористов и обезопасит ключевые трассы, а это в свою очередь придаст импульс экономике Сирии, заявил РИА Новости сирийский военный эксперт бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас.
Сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб. Он расположен в десяти километрах к востоку от Маарет-Нуумана, крупного оплота боевиков в этой части Идлиба. До начала войны в городе жили не менее 100 тысяч человек. Боевики удерживают Маарет-Нууман с 2012 года.
Газета al-Watan ранее в понедельник сообщила со ссылкой на члена Комитета по национальному примирению Умара Рахмона, что сирийские власти ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы.

Цель – окружить турецкие пункты

По словам эксперта, цель начатой 19 декабря операции - выход к трассе Хама - Саракиб (М5), чтобы обезопасить ее.
"Среди целей операции – освобождение Маарет-Нуумана, выход к городу Саракиб, а также окружение турецких наблюдательных пунктов сирийскими войсками с тем, чтобы они стали бесполезными", - заявил эксперт.
По состоянию на вечер понедельника турецкий наблюдательный пункт в деревне Сурман уже оказался полностью окруженным армией Сирии. Несколько месяцев назад подобная участь постигла другой пункт турецкой армии в районе деревни Мурек.
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При этом Аббас подчеркнул, что операция сирийской армии направлена не против Турции.
"Целью операции являются агенты Турции, а именно "Джебхат ан-Нусра"*, "Хуррас ад-Дин", а также называющие себя умеренной оппозицией боевики со всего мира: узбеки, чеченцы, туркмены, бельгийцы, турки", - пояснил Аббас.
Он добавил, что операция может быть приостановлена в любой момент при достижении определенных целей.

Вероятность продвижения

Аббас не исключил освобождения Маарет-Нуумана - это крупнейший город Идлиба и пересечение ключевых трасс, к северу от которого расположена гора Зауия.
"В случае захвата города усилится давление на "Нусру"* и другие группировки, базирующиеся возле горы Зауия, открывается пространство для новых операций в данном регионе", - пояснил Аббас.
Боевики, по словам эксперта, всячески мешают продвижению правительственной армии, так как осознают опасность падения Маарет-Нуумана.
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"В этом случае будет открыта возможность атаковать Джиср-эш-Шугур на западе Идлиба, а далее – город Ариха, что в итоге приведет к выходу на сам город Идлиб. Группировки понимают, что они там временно, а сирийская армия намерена вернуть эти территории", - заявил эксперт.

Другие цели

По словам Аббаса, у операции есть и другие цели: защита и освобождение жителей региона, используемых боевиками в качестве "живого щита", а также возвращение в освобожденные районы беженцев, сейчас размещенных в других районах.
Эксперт подчеркнул, что в случае успешной операции будет дан импульс и экономике Сирии, так как будет восстановлено движение по нескольким трассам: Хама - Алеппо, Латакия - Алеппо, и наконец - вновь будет возможно напрямую проехать из Дамаска в Алеппо.
По словам Аббаса, эта операция сирийской армии стала ответом на "нерасторопность" Турции в реализации Сочинского меморандума и "лицемерие" президента Турции, а также продолжающуюся поддержку вооруженных группировок Анкарой.
"Характер тяжелого вооружения, используемого боевиками, и то, что они способны атаковать цели в глубине сирийской территории в 50-70 километрах от позиций боевиков, доказывает, что Турция снабжает боевиков продвинутым оружием", - уверен Аббас.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирийская правительственная армияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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