Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T13:22+0300
https://ria.ru/20191224/1562752066.html
Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/25/1562762531_0:210:2333:1522_1036x0_80_0_0_c20f500af83738f21b7c4c70be7b1b80.jpg
РИА Новости

Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города

06:08 24.12.2019 (обновлено: 13:22 24.12.2019)
1604
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
ГРОЗНЫЙ, 24 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти намерены придать статус городов трем крупным населенным пунктам Чечни.
"Мы намерены придать статус города Науру, Новогрозному, Серноводску. Но это возможно только при достижении определённых показателей. Мы над этим работаем. В целом появление новых городов благоприятно скажется на республике", - заявил он на пресс-конференции.
Ранее в этом году райцентр Курчалой был преобразован в город. Кроме него в Чечне еще пять городов - Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан и Шали.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
00:43
Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
25110011
Обсудить 0
Чеченская республикаРамзан КадыровГрозныйАргунУрус-МартанГудермесОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Истребитель Т-50
Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
Столица Южной Осетии город Цхинвал
В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
Сирийский военный
Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров.
Кадыров рассказал, почему уволил мэра Грозного в 2015 году
Истребитель Т-50
Названы основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае
Банк Уралсиб
Людмила Коган получила по наследству 81,8% банка "Уралсиб"
Город Ракка, Сирия
Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Оружие
В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
Полиция в Мексике
В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния