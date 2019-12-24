Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города

ГРОЗНЫЙ, 24 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти намерены придать статус городов трем крупным населенным пунктам Чечни.
"Мы намерены придать статус города Науру, Новогрозному, Серноводску. Но это возможно только при достижении определённых показателей. Мы над этим работаем. В целом появление новых городов благоприятно скажется на республике", - заявил он на пресс-конференции.
Ранее в этом году райцентр Курчалой был преобразован в город. Кроме него в Чечне еще пять городов - Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан и Шали.