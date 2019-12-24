В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве

По его словам, сейчас прогноз на новогоднюю ночь "неблагодарный", поскольку прогнозы по дням "достреливаются" примерно на пять дней. Дальше же их информативность падает.

"Тем не менее, с достаточно высокой вероятностью будет слабоотрицательная температура. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы, твердой фазы", – Киктев.

Синоптик отметил, что текущее превышение температурной нормы вызвано выносом очень теплого воздуха с юго-запада.

"К западу от нас находится барическая ложбина – область пониженного давления. Направление воздушных потоков идет со Средиземного моря . Закачка теплого воздуха, который мы сегодня и предыдущие дни ощущаем", – рассказал он.