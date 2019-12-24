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Новый год—2020
2019-12-24T08:53+0300
https://ria.ru/20191224/1562752015.html
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/97051/26/970512656_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_ea8ce99457b9320be78c629ca731d513.jpg
РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве

06:18 24.12.2019 (обновлено: 08:53 24.12.2019)
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкПервые снегопады в регионах России
Первые снегопады в регионах России
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Новый год в Москве и Центральном регионе России температура скорее всего будет немного ниже нуля, возможен снег. Об этом в интервью телеканалу "РЕН ТВ" рассказал замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
По его словам, сейчас прогноз на новогоднюю ночь "неблагодарный", поскольку прогнозы по дням "достреливаются" примерно на пять дней. Дальше же их информативность падает.
"Тем не менее, с достаточно высокой вероятностью будет слабоотрицательная температура. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы, твердой фазы", – Киктев.
Синоптик отметил, что текущее превышение температурной нормы вызвано выносом очень теплого воздуха с юго-запада.
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"К западу от нас находится барическая ложбина – область пониженного давления. Направление воздушных потоков идет со Средиземного моря. Закачка теплого воздуха, который мы сегодня и предыдущие дни ощущаем", – рассказал он.
По словам Киктева, температура в ближайшие дни будет постепенно снижаться. В конце недели днем будет чуть больше нуля, ночью похолодает до минус трех градусов. Во второй половине недели ожидаются небольшие осадки.
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Новый год—2020ПогодаСредиземное мореДмитрий КиктевГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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