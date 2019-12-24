Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть

Мадуро заявил, что Перу, Бразилия и Колумбия отвергают свою причастность к теракту. "Я обращаюсь к правительству Бразилии, чтобы оно прекратило поддерживать военные атаки против Венесуэлы со своей территории… Я говорю, если правительство Перу действительно не было вовлечено (в произошедший инцидент), я прошу, чтобы оно задержало террориста Вильку Фернандеса, который через соцсети заявил, что является соавтором нападения", - сказал президент.