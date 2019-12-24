Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать террористов, причастных к теракту против воинской части на юге страны.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный.
"Мы поймали 11 нападавших, они нам всё рассказали. Мы знаем, где они готовились, кто их финансировал, как они это сделали, всех вовлеченных – гражданских лиц и бывших военных… Часть этих предателей 23 февраля бежали в Колумбию", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.
"План, который назывался "Кровавое Рождество", направлялся преступником и фашистом… Леопольдо Лопесом с операционной базой в Колумбии, в Перу и в Бразилии. 14 декабря была поймана часть политиков, полицейских, вовлеченных в этот план, они заявили, что планировали 15 декабря атаковать воинские части… в пяти штатах", - добавил президент.
Мадуро заявил, что Перу, Бразилия и Колумбия отвергают свою причастность к теракту. "Я обращаюсь к правительству Бразилии, чтобы оно прекратило поддерживать военные атаки против Венесуэлы со своей территории… Я говорю, если правительство Перу действительно не было вовлечено (в произошедший инцидент), я прошу, чтобы оно задержало террориста Вильку Фернандеса, который через соцсети заявил, что является соавтором нападения", - сказал президент.
Он добавил, что во время нападения на воинскую часть было похищено оружие, большую часть удалось вернуть, а другая находится в Бразилии. Мадуро обратился к Бразилии с просьбой задержать преступников и вернуть оружие Венесуэле.