"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкорпорация Госкорпорация "Росатом" в будущем году примет новую стратегию развития, говорится в новогоднем поздравлении генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева работникам и ветеранам атомной отрасли РФ.

"В этом году у нас появились новые важные обязанности. "Росатом" стал одним из координаторов работ по развитию квантовых вычислений и созданию новых материалов и веществ. То, что эту работу поручено координировать именно нам, является подтверждением роли "Росатома" как технологического лидера в стране", - отметил Лихачев.

"Все эти задачи найдут свое отражение в новой стратегии развития "Росатома", которую мы примем в следующем году", - добавил он.

"Росатом" – один из глобальных технологических лидеров, обладающий ресурсами и компетенциями для деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов. В контур управления "Росатома" входит около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работает в общей сложности около 250 тысяч человек.

"Росатом" является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая почти пятую часть энергетических потребностей страны. Компания занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в разных странах. "Росатом" занимает второе место в мире по запасам урана и четвертое место по объему его добычи, а также обеспечивает 17% рынка ядерного топлива.