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Ядерные технологии
2019-12-24T05:56+0300
https://ria.ru/20191224/1562751952.html
"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/16/1526471621_0:319:3071:2047_1036x0_80_0_0_383bc304b8f658be8a121cf327a8a293.jpg
РИА Новости

"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития

05:56 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в будущем году примет новую стратегию развития, говорится в новогоднем поздравлении генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева работникам и ветеранам атомной отрасли РФ.
"В этом году у нас появились новые важные обязанности. "Росатом" стал одним из координаторов работ по развитию квантовых вычислений и созданию новых материалов и веществ. То, что эту работу поручено координировать именно нам, является подтверждением роли "Росатома" как технологического лидера в стране", - отметил Лихачев.
"Все эти задачи найдут свое отражение в новой стратегии развития "Росатома", которую мы примем в следующем году", - добавил он.
"Росатом" – один из глобальных технологических лидеров, обладающий ресурсами и компетенциями для деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов. В контур управления "Росатома" входит около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работает в общей сложности около 250 тысяч человек.
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В сферу деятельности "Росатома" входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. "Росатом" также развивает проекты в области "зеленой" энергетики, включая ветроэнергетику.
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