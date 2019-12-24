На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 дек — РИА Новости. погрануправления ФСБ по Сахалинской области . Южно-Курильский районный суд признал капитанов пяти японских рыболовных судов виновными в незаконной добыче биологических ресурсов. Им назначили штрафы на общую сумму 6,4 миллиона рублей и сняли арест с судов, сообщила пресс-службапо

Речь идет о лодках "Оотомо Мару 38", "Сейсё Мару 62", "Фуми Мару 53", "Харуми Мару 53" и "Умитака Мару 55", задержанных 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи.

При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству добытого.

МИД Японии требовал от Москвы скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо. Однако российские эксперты установили, что задержанные незаконно выловили 7,5 тонны краба, корабли и экипаж арестовали и препроводили в Южно-Курильск.