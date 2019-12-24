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На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
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РИА Новости

На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда

05:51 24.12.2019 (обновлено: 11:41 24.12.2019)
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© Фото : ИА Sakh.comЗадержанные японские суда в Южно-Курильске
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
© Фото : ИА Sakh.com
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 дек — РИА Новости. Южно-Курильский районный суд признал капитанов пяти японских рыболовных судов виновными в незаконной добыче биологических ресурсов. Им назначили штрафы на общую сумму 6,4 миллиона рублей и сняли арест с судов, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Сахалинской области.
Речь идет о лодках "Оотомо Мару 38", "Сейсё Мару 62", "Фуми Мару 53", "Харуми Мару 53" и "Умитака Мару 55", задержанных 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи.
При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству добытого.
МИД Японии требовал от Москвы скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо. Однако российские эксперты установили, что задержанные незаконно выловили 7,5 тонны краба, корабли и экипаж арестовали и препроводили в Южно-Курильск.
Во вторник — после уплаты штрафа — они покинули терминал.
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
24 сентября, 04:56
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1676411220
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Погранслужба ФСБ РоссииСахалинКурильские островаЮжно-СахалинскЯпонияРоссияПроисшествия
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