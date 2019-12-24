В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу

ЦХИНВАЛ, 24 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии назвало истерией призывы грузинских властей и западных политиков освободить из цхинвальской колонии грузинского врача Важу Гаприндашвили, осужденного за нарушение границы, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Ранее сообщалось, что Важа Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. Югоосетинская сторона обвинила его в незаконном пересечении границы. Ленингорский районный суд приговорил его к одному году и девяти месяцам заключения.

Гаприндашвили известный грузинский врач. По данным комитета Госбезопасности Южной Осетии , он в качестве военврача участвовал в событиях августа 2008 года, хотя его дочь утверждает, что он в это время лечил пациентов в Тбилиси. МИД Грузии ранее заявил, что подключил мировое сообщество к освобождению врача.

"Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что в любом правовом государстве за противоправные действия нарушители границы несут заслуженное наказание, и Южная Осетия не является исключением.

"В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения", - уточняет ведомство.