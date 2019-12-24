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В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
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РИА Новости

В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу

05:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 24 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии назвало истерией призывы грузинских властей и западных политиков освободить из цхинвальской колонии грузинского врача Важу Гаприндашвили, осужденного за нарушение границы, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Ранее сообщалось, что Важа Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. Югоосетинская сторона обвинила его в незаконном пересечении границы. Ленингорский районный суд приговорил его к одному году и девяти месяцам заключения.
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Гаприндашвили известный грузинский врач. По данным комитета Госбезопасности Южной Осетии, он в качестве военврача участвовал в событиях августа 2008 года, хотя его дочь утверждает, что он в это время лечил пациентов в Тбилиси. МИД Грузии ранее заявил, что подключил мировое сообщество к освобождению врача.
"Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили", - говорится в сообщении.
МИД отмечает, что в любом правовом государстве за противоправные действия нарушители границы несут заслуженное наказание, и Южная Осетия не является исключением.
"В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения", - уточняет ведомство.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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