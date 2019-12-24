В Кемерово суд приступит к делу экс-главы МЧС Кузбасса

КЕМЕРОВО, 24 дек- РИА Новости. Суд в Суд в Кемерово начинает рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова и его бывшего подчиненного, главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде, заседание начнется в 11.00 (07.00 мск).

Дело Мамонтова и Терентьева поступило в суд 10 декабря, на предварительном заседании 19 декабря обоим фигурантам продлили арест на полгода.

В зависимости от роли каждого Мамонтов и Терентьев обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", они не приняли мер для проведения проверки. В том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.

Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. Терентьев, по данным следствия, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону сотрудникам МЧС возмещают расходы на проезд до места отпуска и обратно.

Рассмотрение по существу первого дела о пожаре в "Зимней вишне" Заводский суд Кемерово начал 16 мая, на скамье подсудимых – восемь человек.