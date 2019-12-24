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В Кемерово суд приступит к делу экс-главы МЧС Кузбасса
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РИА Новости

В Кемерово суд приступит к делу экс-главы МЧС Кузбасса

05:36 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкНачальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова
Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова
© РИА Новости / Александр Патрин
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Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов на заседании Центрального районного суда Кемерова. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 дек- РИА Новости. Суд в Кемерово начинает рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова и его бывшего подчиненного, главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде, заседание начнется в 11.00 (07.00 мск).
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Дело Мамонтова и Терентьева поступило в суд 10 декабря, на предварительном заседании 19 декабря обоим фигурантам продлили арест на полгода.
В зависимости от роли каждого Мамонтов и Терентьев обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Как полагает следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", они не приняли мер для проведения проверки. В том числе из-за их халатности пожар приобрел такие масштабы и последствия, что система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.
Кроме того, Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу. Терентьев, по данным следствия, в 2017-2018 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону сотрудникам МЧС возмещают расходы на проезд до места отпуска и обратно.
Рассмотрение по существу первого дела о пожаре в "Зимней вишне" Заводский суд Кемерово начал 16 мая, на скамье подсудимых – восемь человек.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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Александр МамонтовПожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
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