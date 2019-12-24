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Ядерные технологии
2019-12-24T05:54+0300
https://ria.ru/20191224/1562751804.html
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bd6f6f46d0bca63da9bd503ccfcb3aa5.jpg
РИА Новости

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года

05:30 24.12.2019 (обновлено: 05:54 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.
"Традиционно на 100% выполнен государственный оборонный заказ", - сообщил Лихачев в новогоднем поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России.
"Укрепление обороноспособности страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача атомщиков, и мы решаем ее с честью", - добавил глава "Росатома".
"Росатом" совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики в области ядерного сдерживания.
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отметил ранее президент России Владимир Путин.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РосатомРоссияБезопасность
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