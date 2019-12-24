"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года

"Укрепление обороноспособности страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача атомщиков, и мы решаем ее с честью", - добавил глава "Росатома".

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.