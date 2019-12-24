Депутат Госдумы предложил ограничить использование одноразовой посуды

"Со своей стороны считаю возможным установление обязанности по использованию многоразовой посуды организациями, которые занимаются общественным питанием. Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов", - говорится в письме (копия имеется в распоряжении РИА Новости).