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Депутат Госдумы предложил ограничить использование одноразовой посуды
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РИА Новости

Депутат Госдумы предложил ограничить использование одноразовой посуды

05:27 24.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковая посуда
Пластиковая посуда
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковая посуда. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил обязать сети быстрого питания перейти на использование многоразовой посуды для сокращения объёмов отходов в России, соответствующее предложение парламентарий направил вице-премьеру Алексею Гордееву.
"Со своей стороны считаю возможным установление обязанности по использованию многоразовой посуды организациями, которые занимаются общественным питанием. Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов", - говорится в письме (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Депутат пояснил, что вопрос экологии и сбора мусора в России с каждым днём приобретает все более актуальный характер. А одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование одноразовой посуды предприятиями общепита.
"Многие подобные организации, обладая высоким показателем рентабельности, являются источником огромного количества бытовых отходов", - отмечает парламентарий.
В связи с этим Власов предлагает данную меру как не оказывающую дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.
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Василий ВласовЛДПРКомитет ГД по природным ресурсамГосдума РФАлексей ГордеевОбщество
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