Глава МИД КНР заявил, что Китай и Евросоюз не враги и не противники

"(С Евросоюзом-ред.) мы партнеры, а не противники, мы друзья, а не враги", - заявил глава МИД КНР в интервью Центральному телевидению Китая по итогам года.

Он напомнил, что в следующем году Китай и ЕС будут отмечать 45-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений, заявив, что китайская сторона готова "использовать это как повод для дальнейшего укрепления контактов на высоком уровне".