Глава МИД КНР заявил, что Китай и Евросоюз не враги и не противники

"(С Евросоюзом-ред.) мы партнеры, а не противники, мы друзья, а не враги", - заявил глава МИД КНР в интервью Центральному телевидению Китая по итогам года.
Он напомнил, что в следующем году Китай и ЕС будут отмечать 45-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений, заявив, что китайская сторона готова "использовать это как повод для дальнейшего укрепления контактов на высоком уровне".
"Китай готов прикладывать совместные усилия, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и ЕС на новый уровень, и совместно обеспечить большую стабильность миру, полному неопределенностей", - указал глава внешнеполитического ведомства КНР.