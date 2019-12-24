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Глава МИД КНР заявил, что Китай и Евросоюз не враги и не противники
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РИА Новости

Глава МИД КНР заявил, что Китай и Евросоюз не враги и не противники

05:23 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай и Евросоюз не враги и не противники, Пекин готов работать совместно с Брюсселем над дальнейшим укреплением отношений и обеспечением глобальной стабильности, заявил глава МИД КНР Ван И.
"(С Евросоюзом-ред.) мы партнеры, а не противники, мы друзья, а не враги", - заявил глава МИД КНР в интервью Центральному телевидению Китая по итогам года.
Он напомнил, что в следующем году Китай и ЕС будут отмечать 45-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений, заявив, что китайская сторона готова "использовать это как повод для дальнейшего укрепления контактов на высоком уровне".
"Китай готов прикладывать совместные усилия, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и ЕС на новый уровень, и совместно обеспечить большую стабильность миру, полному неопределенностей", - указал глава внешнеполитического ведомства КНР.
Министр иностранных дел Китая Ван И
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Ван И (политик)ЕвросоюзМИД КНРКитайВ мире
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