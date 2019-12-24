Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку

РАККА (Сирия), 24 дек — РИА Новости. Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу террористической организации ИГ * — Ракку , столицу одноименной провинции

На центральной площади — большая надпись I love Rakka, но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*. Спасаясь от них, в другие сирийские провинции и за границу из города бежали не менее 250 тысяч человек, в 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства"*. Осенью 2017 года началась операция возглавляемой США международной коалиции по освобождению Ракки, в ее ходе жилой фонд города был разрушен на 80%.

В Ракке до войны выращивали треть всей сирийской пшеницы. Сейчас крупнейший элеватор в городе — в руинах, разрушены предприятия по производству сахара и бетона и по переработке злаков. Оставшиеся здесь жители испытывают сложности с работой и пропитанием. Вдоль главной дороги Ракки открыты первые магазины, но покупателей почти нет: люди лишь там, где продают хлеб, дешевую еду вроде шаурмы и поношенную одежду.

"Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей — все они хотят жить в мире", — возмущается местная жительница Аиша.

При этом жить в Ракке до сих пор опасно, здесь скрываются боевики, многие места заминированы — на них и сейчас подрываются в основном местные жители. Только за последний год здесь, по официальным данным, погибли 119 человек.

"Мы боимся, везде боеприпасы, вот видите, граната валяется, они повсюду, их никто не убирает. Зачищать эти кварталы бессмысленно: нет освещения, нет блокпостов. Полиция и военные Сирийских демократических сил (курдские SDF), в суннитские районы, где проживают арабы, после серии терактов заезжать опасаются", — рассказал журналистам один из местных жителей Омар, указав на лежащую прямо на улице гранату.

Ситуация осложняется тем, что были разрушены мосты через Евфрат, на котором стоит Ракка. Единственный способ добраться на другой берег к родственникам — паром, который стоит 1 доллар США, для местных это очень дорого.